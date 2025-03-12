½ÕÆ®¡¢ÅÅµ¡¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ç¡ÖËþ³Û¡×¤ä¡ÖÂçÉýÁý¡×¤Î²óÅúÁê¼¡¤°¡ÄÃæ¾®´ë¶È¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ
¡¡£²£°£²£µÇ¯½ÕÆ®¤Ï£±£²Æü¡¢ÅÅµ¡¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÍ×µá¤ËÅú¤¨¤ë½¸Ãæ²óÅúÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÄÂ¾å¤²¤ÎÄêÃå¤¬º£²ó¤Î¾ÇÅÀ¤À¤¬¡¢£²£´Ç¯½ÕÆ®ÊÂ¤ß¤ÎÏ«ÁÈÂ¦¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡¢Ëþ³Û¤äÂçÉýÁý¤Î²óÅú¤ò¼¨¤¹´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤¬¡¢´ðËÜµë¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±Ëü£¸£´£±£µ±ß¡ÊÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï£´¡¦£¸¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¡¢Ï«ÁÈÂ¦¤¬Í×µá¤·¤¿·î³Û£±Ëü£µ£³£´£¶±ß¡Ê£´¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤Î£²Ç¯´Ö¤âËþ³Û²óÅú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢°ìÃÊ¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢£Ê£Æ£Å¥¹¥Á¡¼¥ë¤È»°É©½Å¹©¶È¤Ï¡¢Ï«ÁÈÂ¦¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤ÆËþ³Û¤ò²óÅú¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£²£´Ç¯¤ËÍ×µá¤ò¾å²ó¤ë°ÛÎã¤Î²óÅú¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢ÁÈ¹çÂ¦¤Î¥Ù¥¢£±Ëü£µ£°£°£°±ß¤ÎÍ×µá¤ò²¼²ó¤ë£±Ëü£²£°£°£°±ß¤Î²óÅú¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¡Âç¼ê¤Ç¤Ï¡¢Ï«ÁÈÂ¦¤Î¥Ù¥¢£±Ëü£·£°£°£°±ß¤ÎÅý°ìÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤È£Î£Å£Ã¤ÏËþ³Û¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Ï£±Ëü£µ£°£°£°±ß¤ò²óÅú¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤Î£±Ëü£³£°£°£°±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÉáµÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤è¤ë·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÄÂ¾å¤²¤È°ì»þ¶â¤È¤â¤ËËþ³Û¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£Ï«ÁÈÂ¦¤Ï¡¢¿¦¼ï¤äÄÂ¶âÅùµé¤Ë±þ¤¸¡¢Áí³Û£¹£¹£µ£°¡Á£²Ëü£´£´£µ£°±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸£±Ëü£¸£°£°£°±ß¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡¢£±Ëü£¶£µ£°£°±ß¤Î²óÅú¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®ÄÌ¶È¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹â¿å½à¤Î²óÅú¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î»þµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£¸£±±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÇÂÅ·ë¤·¤¿¡£Ëþ³Û²óÅú¤Ç¡¢°ú¤¾å¤²Éý¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£·¡óÄ¶¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²áµî£²Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï¡¢¹â¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡££²£µÇ¯½ÕÆ®¤Ç¤Ï¡¢Ï«»ÈÁÐÊý¤¬ÄÂ¾å¤²¤ÎÄêÃå¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ³Û¤äÂçÉýÁý¤Î²óÅú¤¬Áê¼¡¤°¾õ¶·¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÄêÃå¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÏÆ¯¤¼ê¤ÎÌó£·³ä¤òÊú¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£