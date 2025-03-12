SUGIZO¡¢NEWSÁýÅÄ¤Ë¡Ö¼ê±Û·¯¤È¤Ï¤è¤¯¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¡Ä¡×µÞ¤ÊÊó¹ð¤Ë¡Ö¤Î¤Á¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤ª¤è¤ÓX JAPAN¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSUGIZO¡Ê55¡Ë¤¬12Æü¡¢²»³Ú±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖÉ¹±ð¡¡hyoen 2025¡Ý¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ¡Ý¡×¡Ê7·î5¡Á7Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
NEWSÁýÅÄµ®µ×¡Ê38¡Ë¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¹â¶¶ÂçÊå»á¡Ê38¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢SUGIZO¤ÏÁýÅÄ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¼ê±Û·¯¤È¤Ï¤è¤¯¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNEWS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤Á¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢SUGIZO¤Ï¡Öº£¤Î¤Ï¥Ê¥·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¸ø±é¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤Ç4ÅÙÌÜ¡£±é½Ð¤òÄé¹¬É§»á¤¬Ì³¤á¡¢¹â¶¶¤Î¸Î¶¿²¬»³¸©¤¬ÉñÂæ¤Î¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²¹ÍåÅÁÀâ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂçµÁ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÉÁ¤¯¡£¹ÓÀîÀÅ¹á»á¤äÊ¡»ÎÀ¿¼£¡¢µÈÅÄ±Éºî¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£