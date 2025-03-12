¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¡×¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÇÔ¤ìCLÇÔÂà¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ä¼ç¾¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÏÍîÃÀ¤âEFLÇÕ·è¾¡¤Ë¸þ¤±¡ÖÁ´°÷¤¬²óÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥ô¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)ÇÔÂà¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)Àï¤ÇÀèÈ¯¡£Àè½µ¤Î1st¥ì¥°¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅ¨ÃÏ¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÁê¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê1st¥ì¥°¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤Ä¤«¤ºPKÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
PKÀï¤ÏPSG¤¬Á´°÷À®¸ù¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤È¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¼ºÇÔ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎCL¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¼ç¾¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¼ºË¾¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤âÁ°¤ò¸þ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤º¤Ïº£½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤ÎEFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)·è¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢²óÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥ê¤Ç¸«¤»¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éPKÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×
¡ÖÁ°È¾¡¢¸åÈ¾¤È¤â¤Ë´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤Ïºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤â¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶ÉPKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤â¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ØÅöÁ³¡¢Âç²ñ¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¼¡¤ÎÄ©Àï¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤è¡£½µËö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡×
¡Ö(EFL¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ï)ÄÌ¾ï»þ¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤Î°Õ¸«¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î½µËö¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬²óÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ÅÅÀ¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)Àï¤ÇÀèÈ¯¡£Àè½µ¤Î1st¥ì¥°¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅ¨ÃÏ¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÁê¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
PKÀï¤ÏPSG¤¬Á´°÷À®¸ù¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤È¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¼ºÇÔ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎCL¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¼ç¾¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¼ºË¾¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤âÁ°¤ò¸þ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤º¤Ïº£½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤ÎEFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)·è¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢²óÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥ê¤Ç¸«¤»¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éPKÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×
¡ÖÁ°È¾¡¢¸åÈ¾¤È¤â¤Ë´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤Ïºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤â¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶ÉPKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤â¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ØÅöÁ³¡¢Âç²ñ¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¼¡¤ÎÄ©Àï¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤è¡£½µËö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡×
¡Ö(EFL¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ï)ÄÌ¾ï»þ¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤Î°Õ¸«¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î½µËö¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬²óÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ÅÅÀ¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é