¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù2»þ´ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ø¡¡¥Õ¥¸¡¢4·î´ü¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï12Æü¡¢4·î´ü¤ÎÈÖÁÈ¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÍ½ÁÛÂÐ·è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤¬2»þ´ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î4·î´ü¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤À¤±¤ò°ì²»¤¿¤ê¤È¤â³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯10¶ÊÏ¢Â³¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤ì¤¿¤éÂß¶â³ÍÆÀ¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀéÄ»¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖÈà¤é¤¬²¿¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó(=Ï¢Â³À®¸ù)¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÍ½ÁÛ¡£Áª¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀéÄ»·³¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á·³¤ò¹½À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ç·×¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¿ô¤Ç¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤¦ÆâÍÆ¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÊÔ¤Ç¤ÏÊüÁ÷ÏÈ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¸á¸å7»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î4·î´ü¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤À¤±¤ò°ì²»¤¿¤ê¤È¤â³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯10¶ÊÏ¢Â³¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤ì¤¿¤éÂß¶â³ÍÆÀ¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀéÄ»¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖÈà¤é¤¬²¿¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó(=Ï¢Â³À®¸ù)¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÍ½ÁÛ¡£Áª¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀéÄ»·³¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á·³¤ò¹½À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ç·×¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¿ô¤Ç¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤¦ÆâÍÆ¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÊÔ¤Ç¤ÏÊüÁ÷ÏÈ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¸á¸å7»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£