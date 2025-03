セール期間:3月26日

スクウェア・エニックスは、マイニンテンドーストアおよびニンテンドーeショップにて各種タイトルを特別価格で販売するセールを実施している。期間は3月26日まで。

本セールでは「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ各種が対象で、6作品をまとめたバンドルは30%オフの6,420円で販売されている。

このほか「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」は50%オフの2,739円、「サガ エメラルド ビヨンド」は40%オフの4,488円になるなど、RPGやシミュレーションといったスクエニのタイトルが特別価格で提供される。

セール対象タイトル(一部)

FINAL FANTASY I-VI Bundle

価格:9,172円→6,420円(30%オフ)

【新価格版】ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

価格:5,478円→2,739円(50%オフ)

サガ エメラルド ビヨンド

価格:7,480円→4,488円(40%オフ)

The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション

価格:10,978円→4,391円(60%オフ)

(C) SQUARE ENIX

(C) 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) SUGIYAMA KOBO

(C) 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C)1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO

(C) 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) Silvertone, Inc.