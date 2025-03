『アイドリッシュセブン』に登場するグループ・TRIGGERの3枚目のオリジナルアルバム『Trois』が本日3月12日に発売された。本アルバムの発売を記念して、アニメイト各店舗でのスタンディパネルの展開や、秋葉原と新宿のビジョンでSPOTの放映、西武鉄道池袋駅での広告掲載など様々な掲出も決定。本日20時からは、Xでリアルタイムにファン同士が繋がることができるリスニングパーティーも開催される。

『Trois』



▲初回限定盤・通常盤 ジャケット ▲初回限定盤・通常盤 ジャケット

▲初回限定盤 収納ボックス ▲初回限定盤 収納ボックス

2025年3月12日(水)on sale【初回限定盤】LACA-35136〜7 / 8,470円(10%税込) / 7,700円(税抜)購入:https://lnk.to/LACA-35136【通常盤】LACA-25136 / 3,850円(10%税込)/ 3,500円(税抜)購入:https://lnk.to/LACA-25136・商品仕様【初回限定盤】 CD / 特典CD / 歌詞ブックレット / オリジナルグッズ(グッズ内容:アクリルスタンド)/ 収納ボックス【通常盤】 CD / 歌詞ブックレット※ジャケットビジュアルは初回限定盤、通常盤共通で種村有菜先生による新規撮り下ろしオリジナルグッズ「アクリルスタンド」 ※初回限定盤にのみ同梱[INDEX]-CD-01. Prelude: Lueur des Trois - Origine (Instrumental)作曲・編曲:菊池博人02. PLACES作詞:結城アイラ 作曲・編曲:陶山 隼03. SOL作詞:工藤大輝 作曲:工藤大輝・MAKKA 編曲:MAKKA04. SUISAI作詞:真崎エリカ 作曲・編曲:蓮尾理之05. BE AUTHENTIC作詞:結城アイラ 作曲・編曲:木下智哉06. Prelude: Lueur des Trois - Passion (Instrumental)作曲・編曲:菊池博人07. EVOLUTION作詞:結城アイラ 作曲:浅倉大介 編曲:Shinnosuke・浅倉大介08. Hidden Region作詞:結城アイラ 作曲・編曲:amazuti (KEYTONE)09. Radiance作詞:結城アイラ 作曲・編曲:Shinnosuke10. ESCAPE FROM NOW作詞:真崎エリカ 作曲:杉山勝彦・佐々木"コジロー"貴之 編曲:佐々木"コジロー"貴之11. Prelude: Lueur des Trois - Scène (Instrumental)作曲・編曲:菊池博人12. Smile Again作詞:辻村有記 作曲・編曲:辻村有記・伊藤 賢13. BEAUTIFUL PRAYER作詞・作曲・編曲:Shinnosuke14. KISS IN THE MUSIC作詞:結城アイラ 作曲・編曲:高橋 諒15. Triple Down作詞:R・O・N 作曲・編曲:高橋 諒-特典CD- ※初回限定盤のみ同梱01. Suites pour violon seul "Trois" - Origine (Instrumental)作曲・編曲:伊藤友馬02. Suites pour violon seul "Trois" - Passion (Instrumental)作曲・編曲:伊藤友馬03. Suites pour violon seul "Trois" - Scène (Instrumental)作曲・編曲:伊藤友馬04. Triple Down -VC's "Hermetic Art" UKG Remix-作詞:R・O・N 作曲・編曲:高橋 諒