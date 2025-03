ん・フェニが、2025年最初の新曲「i’m so sorry」(アイム・ソー・ソーリー)を配信リリースした。キャッチーなサウンドとガーリーな歌声で俄然注目を集めている、シンガー・ソングライター=ん・フェニ。2024年9月にリリースした「オールナイトレディオ」、11月にリリースした「VETICA feat. wadfah」ではタイの音楽シーンとのコラボレイト、そして12月にリリースした「SCREW IN MY HEAD」に続く最新シングル「i’m so sorry」を配信リリースした。

リリース情報

デジタル・シングル 「i’m so sorry」





配信リンク : https://nfeni.lnk.to/imsosorry

Words & Music by ん・フェニ

Arranged & Produced by ん・フェニ

デジタル・シングル 「i’m so sorry」2025年3月12日(水) 配信配信リンク : https://nfeni.lnk.to/imsosorryWords & Music by ん・フェニArranged & Produced by ん・フェニ

ライブ・イベント情報

初ワンマンライブ<DREAM PIXIE TOILET>

日程: 2025年5月18日(日)

時間: open 17:30 / start 18:00

会場: 青山月見ル君想フ

チケット代: ADV \3,500 / DOOR \4,000 / U-25 \3,000

出演者: ん・フェニ

<チケット>

発売中

<U-25チケットについて>

25歳以下の割引は当日、受付にて身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)を確認してのキャッシュバック対応となります。

初ワンマンライブ<DREAM PIXIE TOILET>日程: 2025年5月18日(日)時間: open 17:30 / start 18:00会場: 青山月見ル君想フチケット代: ADV \3,500 / DOOR \4,000 / U-25 \3,000出演者: ん・フェニ<チケット>発売中<U-25チケットについて>25歳以下の割引は当日、受付にて身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)を確認してのキャッシュバック対応となります。

「i’m so sorry」は、本人によるアレンジ&プロデュース。80s New Wave〜ネオアコ的なアプローチのドリーミーなサウンドに、メッセージ性の強いん・フェニのアンニュイなヴォーカルがのるポップ・ソング。森夏彦(Ba)、加藤綾太(Gt)、ホリエマム(Ds)、昨年リリースした「VETICA feat. wadfah」に続き、強力なメンバーがドライヴ感溢れる演奏で楽曲を盛り上げている。また、同時にミュージックビデオも公開となった。●ん・フェニ コメント「どうしても情動的で衝動的な故に内省的な私は、実は「すみません」が口癖だねと言われるくらい謝ってばかりで。申し訳ないという気持ちがいっつもついて回っています。目を背けたいことにどんどん引っ張られ陰鬱底なし沼の常連だし、キラキラしたものにも邪心フィルターを通して感じ取ってしまう、本当はそんなことしたくないのに。なんて時がありますね。いつもですかね。なかなかに救いの来ない歌詞になっていて、スタッフ陣からも突っ込まれましたが^^それでも私の作るものをそのまんまリリースさせていただける環境に感謝です。今回はプロデューサー無し・編曲まで自分でやらせていただき、演奏はVETICA feat.wadfahの時の最高3人組 森さん、Pちゃんさん、ホリエさんにお願いしました!エンジニアさんやスタジオの皆様のお力も借りて、最高の録り音が叶ったんじゃないかと思います。あぁ、歌詞もメロディーも楽器のきらめきもボーカルの質感も、ものづくりとして全てが大満足。心底嬉しく誇らしく、まさに悦に入りっぱなしでおります。MVも、監督の平木さんが同世代・近い感性だからこそ叶う細かいイメージの共有ができ、全衣装自分でやらせていただき、可愛くて悲しくて私達らしさのあるものに仕上がりました。曲のダウナー感に反して私はるんるんです。「i’m so sorry」どうぞよろしくお願いいたします。いつもごめんね。」