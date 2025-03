LANAが、4月2日にアルバム『20 +』をリリースする。昨年末リリースのアルバム『20』に、新たに7曲を追加収録したデラックス版だ。そしてその先駆けとして、随一の注目曲「Stronger (feat. Awich)」が本日3月12日に先行配信。AwichとLANAというHIP HOP界で絶大な存在感を放つQueenとPrincessによる、タフな戦いを鼓舞するファイトアンセムとなっている。トラックはVLOTがプロデュースしており、壮大なブラスを中心にドラマチックなサウンドが響きライブバンガーになることを予期させる、4月1日開催の武道館公演前にふさわしいビッグボムとなっている。

配信限定アルバム『20 +』



2025/04/02リリースhttps://lnk.to/g62VxtID01. Stronger (feat. Awich) 3/12(水)先行配信02. No.5 Remix (feat. Vingo)03. HERE04. 花・魁 (feat. Medusa, E.V.P & IFE)05. 直線06. NARANAI07. Red Wine (It Tastes Young & Rich) 3/19(水)先行配信08. Still Young More Rich (feat. Watson)09. Street Princess10. No.511. 202112. it’s okay13. HATE ME14. For Life