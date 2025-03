GACKTが、ソロ活動25周年を記念して日本クラウン時代の未配信だった作品を国内・国外の主要な配信サイトで本日より配信を解禁した。中でも注目すべき作品は、ライブ音源アルバムの『nine*nine”だ。1999年のソロプロジェクト始動から、アルバムのリリースに合わせて開催してきた2006年までの全国ツアーの歴史を音で辿れるライブアルバムコレクションCD-BOXで、今回が初の音源配信となる。

さらに、日本クラウンのYouTubeチャンネルでは、「君のためにできること」、「Last Song」、「ANOTHER WORLD」のライブ映像が公開となっているので、こちらも是非チェックしてほしい。

配信情報



各音楽配信サイト:https://bio.to/GACKT『nine*nine』2008年10月29日リリースCD■Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜1.Ares (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)2.Asrun Dream (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)3.絵夢 (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)4.Illness Illusion (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)5.鶺鴒〜Seki−ray〜 (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)6.freesia〜OP.1〜 (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)7.freesia〜OP.2〜 (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)8.blue (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)9.OASIS (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)10.Mirror (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)11.U+K (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)12.Vanilla (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)13.dears (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)14.この誰もいない部屋で (Gackt Live Tour 2000 MARS 空からの訪問者〜回想〜)■Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜1.NINE SPIRAL (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)2.Maria (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)3.seven (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)4.uncontrol (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)5.Sayonara (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)6.SECRET GARDEN (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)7.Kalmia (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)8.Cube (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)9.鶺鴒〜Seki−ray〜 (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)10.U+K (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)11.Mirror (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)12.Papa lapped a pap lopped (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)13.marmalade (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)14.君のためにできること (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)15.再会〜story〜 (Gackt Live Tour 2001 Requiem et Reminiscence 〜終焉と静寂〜)■Gackt Live Tour 2002 “Warning Moon” ~Melodies on Christmas Eve~1.Noah (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)2.Dooms day (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)3.Death wish (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)4.Lu:na (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)5.Speed Master (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)6.Fragrance (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)7.rain (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)8.Lapis 〜Prologue〜 (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)9.ANOTHER WORLD (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)10.Mirror (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)11.Soleil (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)12.忘れないから (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)13.dears (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)14.Missing (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)15.12月のLove song (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)16.君のためにできること (Gackt Live Tour 2002 下弦の月〜聖夜の調べ〜)■Gackt Live Tour 2003 “Waxing Moon” ~The Last Chapter~1.Noah (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)2.Speed Master (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)3.Lu:na (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)4.Fragrance (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)5.rain (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)6.Solitude〜regret〜 (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)7.君が待っているから (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)8.Dooms day (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)9.月の詩 (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)10.Missing (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)11.Mirror (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)12.ANOTHER WORLD (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)13.Soleil (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)14.忘れないから (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)15.君が追いかけた夢 (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)16.memories (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)17.birdcage (Gackt Live Tour 2003 上弦の月〜最終章〜)■Gackt Live Tour 2004 “THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT” ~FINAL~1.泡沫の夢 (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)2.OASIS (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)3.SECRET GARDEN (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)4.Lu:na (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)5.Mizerable (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)6.鶺鴒〜Seki−ray〜 (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)7.Last Song (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)8.君が待っているから (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)9.mind forest (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)10.U+K (introduction) (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)11.Papa lapped a pap lopped (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)12.Mirror (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)13.U+K (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)14.Vanilla (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)15.君が追いかけた夢 (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)16.ANOTHER WORLD (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)17.君のためにできること (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)18.再会〜story〜 (Gackt Live Tour 2004 THE SIXTH DAY & SEVENTH NIGHT 〜FINAL〜)■Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜1.Dybbuk (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)2.white eyes (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)3.Dispar (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)4.Metamorphoze (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)5.REDEMPTION (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)6.Ash (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)7.Misty (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)8.Lust for blood (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)9.Noesis (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)10.Farewell (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)11.Future (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)12.BLACK STONE (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)13.Mirror (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)14.Storm (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)15.U+K (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)16.Road (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)17.届カナイ愛ト知ッテイタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ… (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)18.12月のLove song (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)19.Love Letter (Gackt Live Tour 2005 DIABOLOS〜哀婉の詩と聖夜の涙〜)■Gackt TRAINING DAYS 2006 DRUG PARTY1.Cube (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)2.Maria (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)3.uncontrol (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)4.絵夢 〜for my dear〜 (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)5.seven (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)6.REDEMPTION (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)7.Ash (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)8.NINE SPIRAL (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)9.Speed Master (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)10.Lu:na (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)11.Storm (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)12.Papa lapped a pap lopped (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)13.Kalmia (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)14.Fragrance (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)15.mind forest (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)16.Metamorphoze (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)17.Birdcage (DRUG I Ver.) (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)18.ANOTHER WORLD (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)19.君が追いかけた夢 (Gackt TRAINING DAYS 2006 D.R.U.G. PARTY)DVD食われた羊羹と齧られた蜜柑 9*9