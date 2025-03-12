花冷え。、最新シングル「おいしいサバイバー」本日リリース
花冷え。が、最新シングル「おいしいサバイバー」を本日リリースした。
花冷え。初のアニメタイアップを務めるTVアニメ『もめんたり―・リリィ』のオープニングテーマとして書き下ろした本作は、ユキナ（Vo）のシャウトとマツリ（G, Vo）のキャッチーなメロディーが目まぐるしく展開し、歌詞にはアニメの世界観がふんだんに詰めこまれた楽曲になっているという。リリースに先行してミュージックビデオも公開しており、花冷え。の映像を数多く手掛けるTakuya Oyama（VANLI）による、花冷え。のカオス、キュートな魅力に加えクールなバンド像を見ることができる作品に仕上がっているとのことだ。
また、花冷え。が結成当初から開催している自主企画イベント＜花冷え。pre.春の大解放祭 2025＞を5月に開催する。バンド結成10周年となる2025年は過去最大規模のKT Zepp Yokohamaにて開催が決定している。出演は、花冷え。のほか4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、Knosis 、MIGHTY HOPEの4組を発表しておりチケットは現在オフィシャル2次先行を受付中だ。
リリース情報
2025年3月12日（水）CDリリース
期間生産限定盤：CD＋Blu-ray | ESCL6071-6072 | \2,200（税込）※2026年2月25日までの期間生産
購入：https://hanabie.lnk.to/TaystySurvivorCD
配信：https://hanabie.lnk.to/TastySurvivor
収録内容
・CD
1. おいしいサバイバー
2. O•TA•KUラブリー伝説 - WAZGOGG Remix
・Blu-ray
TVアニメ『もめんたりー・リリィ』ノンクレジットオープニング映像
▼タイアップ情報
TVアニメ『もめんたりー・リリィ』
TOKYO MX・BS朝日・関西テレビ・AT-Xにて放送中
原案：GoHands
原作：GoHands × 松竹
アニメーション制作：GoHands
製作：もめんたりー・リリィ製作委員会
公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/momentary-lily/
公式X：https://x.com/MML_animePR
ライブ情報
2025年5月6日（火・休）さいたまスーパーアリーナ
◆＜花冷え。pre.春の大解放祭 2025＞
2025年5月31日（土）KT Zepp Yokohama
出演者：花冷え。／4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、Knosis 、MIGHTY HOPE
オフィシャル2次先行受付中：https://eplus.jp/hanabie/
◆＜HANABIE. KIM DRACULA Co-headline US TOUR SPRING 2025＞
Co-Headliners: Kim Dracula & HANABIE.
Direct Support: Crystal Lake
Opener: Kaonashi
2025年3月5日（水） - MONTREAL, QC - MTELUS
2025年3月6日（木）- TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL
2025年3月8日（土）- Minneapolis, MN - The Fillmore
2025年3月11日（火）- CHICAGO, IL - HOUSE OF BLUES
2025年3月12日（水）- MCKEES ROCKS, PA - ROXIAN THEATRE
2025年3月14日（金）- Boston, MA - Big Night Live
2025年3月15日（土）- New Haven, CT - Toad’s Place
2025年3月16日（日）- HUNTINGTON, NY - THE PARAMOUNT
2025年3月17日（月）- Silver Spring, MD - The Fillmore
2025年3月19日（水）- NORFOLK, VA - THE NORVA
2025年3月20日（木）- RALEIGH, NC - THE RITZ
2025年3月22日（土）- Orlando, FL - House of Blues
2025年3月23日（日）- ATLANTA, GA - BUCKHEAD THEATRE
2025年3月25日（火）- Nashville, TN - Marathon Music Works
2025年3月26日（水）- Saint Louis, MO - The Pageant
2025年3月27日（木）- OKLAHOMA CITY, OK - DIAMOND BALLROOM
2025年3月29日（土）- Dallas, TX - House of Blues
2025年3月30日（日）- Austin, TX - Emo’s
2025年4月2日（水）- Salt Lake City, UT - THE DEPOT
2025年4月3日（木） - DENVER, CO - SUMMIT MUSIC HALL
2025年4月5日（土）- Anaheim, CA - House of Blues
2025年4月6日（日）- Phoenix, AZ - The Van Buren
2025年4月9日（水）- SEATTLE, WA - NEPTUNE THEATRE
2025年4月10日（木）- PORTLAND, OR - MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM
2025年4月12日（土）- SACRAMENTO, CA - ACE OF SPADES
◆＜VANS WARPED TOUR 2025＞
2025年7月25日（金）〜7月26日（土）@ アメリカ
◆＜Wacken Open Air 2025＞
2025年7月30日（水）〜8月2日（土） @ドイツ
◆＜Open Air Granichen Festival＞
2025年8月1日（金）〜8月2日（土）＠スイス
◆＜BRUTAL ASSAULT 2025＞
2025年8月6日（水）〜9日（土）@チェコ
◆＜SUMMER BREEZE 2025＞
2025年8月13日（水）〜8月16日（土）@ドイツ
◆＜Reload Festival＞
2025年8月14日（木）〜8月16日（土）@ドイツ
◆＜Dynamo Metal Fest 2025＞
2025年8月16日（土）@オランダ
◆＜HANABIE. EU&UK 2025≫
2025年10月31日（金）Glasgow, UK -QMU
2025年11月1日（土）Manchester, UK -Academy 2
2025年11月2日（日）Birmingham, UK -O2 Institute
2025年11月4日（火）Dublin, IE -The Academy
2025年11月5日（火）Belfast, UK -Limelight
2025年11月7日（金）London, UK -Electric Brixton
2025年11月8日（土）Paris, FR -Élysée Montmartre
2025年11月9日（日）Brussels, BE -Ancienne Belgique
2025年11月11日（火）Amsterdam, NL -Melkweg
2025年11月12日（火）Cologne, DE -Live Music Hall
2025年11月14日（金）Warsaw, PL -Progresja
2025年11月15日（土）Gdańsk, PL -B90
2025年11月16日（日）Kraków, PL -Kwadrat
2025年11月18日（火）Berlin, DE -Huxleys Neue Welt
2025年11月21日（金）Vienna, AT -Gasometer
2025年11月22日（土）Prague, CZ -Palac Akropolis
2025年11月25日（火）Munich, DE -Backstage Werk
2025年11月26日（火）Frankfurt, DE -Batschkapp
2025年11月28日（金）Toulouse, FR -La Cabane
2025年11月29日（土）Barcelona, ES -Apolo 2
2025年11月30日（日）Madrid, ES -Sala Mon
ライブの詳細：https://hanabie.jp/live/
関連リンク
◆花冷え。 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆花冷え。 オフィシャルX
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