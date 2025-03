花冷え。が、最新シングル「おいしいサバイバー」を本日リリースした。花冷え。初のアニメタイアップを務めるTVアニメ『もめんたり―・リリィ』のオープニングテーマとして書き下ろした本作は、ユキナ(Vo)のシャウトとマツリ(G, Vo)のキャッチーなメロディーが目まぐるしく展開し、歌詞にはアニメの世界観がふんだんに詰めこまれた楽曲になっているという。リリースに先行してミュージックビデオも公開しており、花冷え。の映像を数多く手掛けるTakuya Oyama(VANLI)による、花冷え。のカオス、キュートな魅力に加えクールなバンド像を見ることができる作品に仕上がっているとのことだ。

ライブ情報



◆<VIVA LA ROCK 2025>2025年5月6日(火・休)さいたまスーパーアリーナ◆<花冷え。pre.春の大解放祭 2025>2025年5月31日(土)KT Zepp Yokohama出演者:花冷え。/4s4ki、Fear, and Loathing in Las Vegas、Knosis 、MIGHTY HOPEオフィシャル2次先行受付中:https://eplus.jp/hanabie/◆<HANABIE. KIM DRACULA Co-headline US TOUR SPRING 2025>Co-Headliners: Kim Dracula & HANABIE.Direct Support: Crystal LakeOpener: Kaonashi2025年3月5日(水) - MONTREAL, QC - MTELUS2025年3月6日(木)- TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL2025年3月8日(土)- Minneapolis, MN - The Fillmore2025年3月11日(火)- CHICAGO, IL - HOUSE OF BLUES2025年3月12日(水)- MCKEES ROCKS, PA - ROXIAN THEATRE2025年3月14日(金)- Boston, MA - Big Night Live2025年3月15日(土)- New Haven, CT - Toad’s Place2025年3月16日(日)- HUNTINGTON, NY - THE PARAMOUNT2025年3月17日(月)- Silver Spring, MD - The Fillmore2025年3月19日(水)- NORFOLK, VA - THE NORVA2025年3月20日(木)- RALEIGH, NC - THE RITZ2025年3月22日(土)- Orlando, FL - House of Blues2025年3月23日(日)- ATLANTA, GA - BUCKHEAD THEATRE2025年3月25日(火)- Nashville, TN - Marathon Music Works2025年3月26日(水)- Saint Louis, MO - The Pageant2025年3月27日(木)- OKLAHOMA CITY, OK - DIAMOND BALLROOM2025年3月29日(土)- Dallas, TX - House of Blues2025年3月30日(日)- Austin, TX - Emo’s2025年4月2日(水)- Salt Lake City, UT - THE DEPOT2025年4月3日(木) - DENVER, CO - SUMMIT MUSIC HALL2025年4月5日(土)- Anaheim, CA - House of Blues2025年4月6日(日)- Phoenix, AZ - The Van Buren2025年4月9日(水)- SEATTLE, WA - NEPTUNE THEATRE2025年4月10日(木)- PORTLAND, OR - MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM2025年4月12日(土)- SACRAMENTO, CA - ACE OF SPADES◆<VANS WARPED TOUR 2025>2025年7月25日(金)〜7月26日(土)@ アメリカ◆<Wacken Open Air 2025>2025年7月30日(水)〜8月2日(土) @ドイツ◆<Open Air Granichen Festival>2025年8月1日(金)〜8月2日(土)@スイス◆<BRUTAL ASSAULT 2025>2025年8月6日(水)〜9日(土)@チェコ◆<SUMMER BREEZE 2025>2025年8月13日(水)〜8月16日(土)@ドイツ◆<Reload Festival>2025年8月14日(木)〜8月16日(土)@ドイツ◆<Dynamo Metal Fest 2025>2025年8月16日(土)@オランダ◆<HANABIE. EU&UK 2025≫2025年10月31日(金)Glasgow, UK -QMU2025年11月1日(土)Manchester, UK -Academy 22025年11月2日(日)Birmingham, UK -O2 Institute2025年11月4日(火)Dublin, IE -The Academy2025年11月5日(火)Belfast, UK -Limelight2025年11月7日(金)London, UK -Electric Brixton2025年11月8日(土)Paris, FR -Élysée Montmartre2025年11月9日(日)Brussels, BE -Ancienne Belgique2025年11月11日(火)Amsterdam, NL -Melkweg2025年11月12日(火)Cologne, DE -Live Music Hall2025年11月14日(金)Warsaw, PL -Progresja2025年11月15日(土)Gdańsk, PL -B902025年11月16日(日)Kraków, PL -Kwadrat2025年11月18日(火)Berlin, DE -Huxleys Neue Welt2025年11月21日(金)Vienna, AT -Gasometer2025年11月22日(土)Prague, CZ -Palac Akropolis2025年11月25日(火)Munich, DE -Backstage Werk2025年11月26日(火)Frankfurt, DE -Batschkapp2025年11月28日(金)Toulouse, FR -La Cabane2025年11月29日(土)Barcelona, ES -Apolo 22025年11月30日(日)Madrid, ES -Sala Monライブの詳細:https://hanabie.jp/live/