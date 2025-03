様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」の子会社である「ユートレジャー」

ユートレジャーから『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の期間限定イベントをイメージした『イベントモチーフリング(指輪)「ハッピービーンズデー」』予約受付が開始されています☆

ユートレジャー『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベントモチーフリング(指輪)「ハッピービーンズデー」

素材・価格:

・シルバー925 20,900円(税込)

・K18イエローゴールド 176,000円(税込)

・プラチナ950 132,000円(税込)

予約期間:2025年3月5日(水)〜4月10日(木)

予約受付店舗:ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋 ほか

ユートレジャーから『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の期間限定イベントをモチーフにしたリングが登場。

プラチナ950

それぞれのイベントの世界観やイメージ、登場アイテムなどを普段のファッションに取り入れられるようジュエリーに落とし込まれています。

シルバー925

「ハッピービーンズデー」モデルは、農民チームや怪物チームが使用する競技アイテムをイメージ。

シルバー925

ところどころにビーンズやゴーグルのモチーフを散りばめ、”竪琴”を巡り勝敗を競い合うナイトレイブンカレッジの伝統行事が表現されています。

素材は「シルバー925」「プラチナ950」

K18イエローゴールド

「K18イエローゴールド」の3種類からセレクト可能。

K18イエローゴールド

ベルトに見立てたリングの中央には、ビーンズをイメージしたペリドットが留められています。

購入特典「ジュエリークロス」

『イベントモチーフリング(指輪)「ハッピービーンズデー」』を購入された方へは、特典もプレゼント。

「ハッピービーンズデー」をモチーフにしたジュエリークロスが提供されます。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の期間限定イベント「ハッピービーンズデー」をモチーフにしたリング。

ユートレジャー『ディズニー ツイステッドワンダーランド』イベントモチーフリング「ハッピービーンズデー」は、2025年4月10日まで予約受付中です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イベント「ハッピービーンズデー」モチーフの指輪!ユートレジャー『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ジュエリー appeared first on Dtimes.