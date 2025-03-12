¶¹»³»ö·ï¤ÎÀÐÀî°ìÍº¤µ¤ó»àµî¡¡ºÆ¿³ÀÁµáÃæ¡¢86ºÐ
¡¡ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤Ç1963Ç¯¤Ë½÷»Ò¹â¹»À¸¡áÅö»þ¡Ê16¡Ë¡á¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¶¹»³»ö·ï¤Ç¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·ÉþÌò¸å¤Ë²¾¼áÊü¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹ºÆ¿³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî°ìÍº¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬11ÆüÌë¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£86ºÐ¡£¶¹»³»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¶¹»³»ö·ï¤Ç¤Ï¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢°ì¿³¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æó¿³¤ÇÁ´ÌÌÈÝÇ§¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢Ìµºá¼çÄ¥¤ÏÂà¤±¤é¤ì¡¢77Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤ÆÉþÌò¡£94Ç¯¤Ë²¾¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÆ¿³ÀÁµá¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2²óÂà¤±¤é¤ì¡¢2006Ç¯¤ËÅìµþ¹âºÛ¤ËÂè3¼¡ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£½¸²ñ¤Ç¡ÖÑÍºá¤¬À²¤ì¤ë¤Þ¤Ç±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£