¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯£µÈÖ¼ê¤ÏÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿£·Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¡¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤¬ÇØÃæÉé½ý¤Ç¥í¡¼¥Æ·ã¿Ì
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£µÈÖ¼êÀèÈ¯¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÇØÃæ¤òÉé½ý¤·¡¢³«Ëë¤Ï¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÆóÅáÎ®Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÅê¼ê¤ÎÄ´À°¤ò°ì»þÃæÃÇ¡£¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Î¥á¥É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç£µÈÖ¼ê¤Ë¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë£±£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£²£´Ç¯¤âÁ´µÙ¡£º£µ¨¤ËÉü³è¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£Õ£Ó£Á¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤¬£Ø¤ÇÂå¤ï¤ê¤Ë¿ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ç¡Ö¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ï³«Ëë¤ò¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç·Þ¤¨¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤¤¬£µÈÖÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¤â£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¢±¦¶þ¶Ú¶Ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï¿©Æ»Îö½ý¤ÎÉÂµ¤¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÒÆñÂ³¤¤Î±¦ÏÓ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£µ·î¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯Éüµ¢¤Ê¤é·àÅª¥É¥é¥Þ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È£µÈÖ¼ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡Ä¡¢ÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£