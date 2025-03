クリス・プラット主演のAmazonドラマ「ターミナル・リスト」シーズン2に、『ターミネーター:ニュー・フェイト』(2019)や「エージェント・オブ・シールド」のガブリエル・ルナが出演することがわかった。米などが報じている。

ジャック・カーの同名小説を原作とする「ターミナル・リスト」は、米海軍特殊部隊(ネイビーシールズ)のジェームズ・リース少佐(クリス・プラット)の孤独な戦いを描くアクション・スリラー。シーズン2は小説の続編『トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2』に基づく内容で、数週間以内に制作が開始される予定だ。

ルナが演じるのは、原作ファンのお気に入りキャラクターであるフレディ・ストレイン役。元シールズ・チーム6の上級曹長で、現在CIAの地上部門の将校を務めるフレディは、“エリート狙撃手”と“献身的な家庭人”という2つの顔を持つ。

シーズン1の出来事の後、フレディはジェームズ・リースが生存していることを信じ、“最重要指名手配犯”である彼を潜伏場所から戦場へと引き戻す。リースはフレディに、絶望的な状況では一線を越えた行動が必要だと示し、フレディは家族、国、大義への献身を通じてリースを贖罪の道へと導くことになる。

ルナは『ターミネーター:ニュー・フェイト』のRev-9役や「エージェント・オブ・シールド」のロビー・レイエス/ゴースト・ライダー役などで知られ、直近ではSFホラー映画『The Astronaut(原題)』に出演。次回作として、トミー役で続投する人気ドラマ「THE LAST OF US」シーズン2や、米Peacockのドラマ「Devil in Disguise(原題)」が控えている。「ターミナル・リスト」シーズン2では、ストーリーの重要な役割を担うフレディ役をどう演じるのか。

製作総指揮はプラットが兼任するほか、『イコライザー』シリーズや『トレーニング・デイ』(2001)のアントワーン・フークア、ショーランナー・脚本も務めるデイビッド・ディジリオ、原作者のカーらが担当する。

なお、「ターミナル・リスト」からは前日譚ドラマ「ターミナル・リスト:ダーク・ウルフ(原題)」が発表され、撮影は2024年に完了。同作では、「ターミナル・リスト」シーズン1の5年前を舞台に、リースの盟友ベン・エドワーズ(テイラー・キッチュ)がネイビーシールズからCIAに移籍する経緯が描かれるという。

