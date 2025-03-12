¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù30¼þÇ¯¡¡ÍÌ¾Ì¡²è²È¤¬¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤È¿¶Á¡Ö³¨¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡Ö¥ë¥Ã¥«ÇÉ¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏª½ÐÂ¿¤á°áÁõ¡ª¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤¤Î¤¦11Æü¤Ë1995Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ë¥Ã¥«ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼½÷»ÒÁÈ¡ª¡ª¤Û¤ó¤È¤ËºÇ¹â¤Î»þ¤òæÆ¤±¤ëRPG¡×¡Ö¤Ö¤¯¤Ö³¨¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤À¤±Ïª½Ð¹â¤¤°áÁõ¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¡¥¯¥í¥Î¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤Î¥¯¥í¥È¥ê¥¬¡¼¥ë¥ººÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤Ï1995Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ÎËÙ°æÍºÆó»á¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÄ»»³ÌÀ»á¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ºä¸ýÇî¿®»á¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤Ë¤è¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2018Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢30Ê¬´Ö¤ÎÊüÁ÷Ãæ¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ëè²ó¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ´ÅöÀ¼Í¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢TOKYO MX¤À¤ÈËÙ¹¾Í³°á¡Ê¥Ô¥ÔÈþ¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ê¥Ý¥×»Ò¡Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤Ï²Öß·¹áºÚ¡Ê¥Ý¥×»Ò¡Ë¡õ¸Í¾¾ÍÚ¡Ê¥Ô¥ÔÈþ¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊüÁ÷¡õÇÛ¿®ÇÞÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯10·î¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊüÁ÷»þ¤È¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¤ÎÏÃ¿ô¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ê¤¬¤éËè½µ¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¼êË¡¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏª½ÐÂ¿¤á°áÁõ¡ª¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤¤Î¤¦11Æü¤Ë1995Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¯¥í¥Î¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ë¥Ã¥«ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼½÷»ÒÁÈ¡ª¡ª¤Û¤ó¤È¤ËºÇ¹â¤Î»þ¤òæÆ¤±¤ëRPG¡×¡Ö¤Ö¤¯¤Ö³¨¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤À¤±Ïª½Ð¹â¤¤°áÁõ¤Ê¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¡¥¯¥í¥Î¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤Î¥¯¥í¥È¥ê¥¬¡¼¥ë¥ººÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤Ë¤è¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2018Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢30Ê¬´Ö¤ÎÊüÁ÷Ãæ¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ëè²ó¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ´ÅöÀ¼Í¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢TOKYO MX¤À¤ÈËÙ¹¾Í³°á¡Ê¥Ô¥ÔÈþ¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ê¥Ý¥×»Ò¡Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤Ï²Öß·¹áºÚ¡Ê¥Ý¥×»Ò¡Ë¡õ¸Í¾¾ÍÚ¡Ê¥Ô¥ÔÈþ¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊüÁ÷¡õÇÛ¿®ÇÞÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯10·î¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊüÁ÷»þ¤È¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¤ÎÏÃ¿ô¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ê¤¬¤éËè½µ¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¼êË¡¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£