20Ëü¥È¥ó¤Î°ð¤ï¤éÍøÍÑ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤¬²ÔÆ¯¡¡Ãæ¹ñ²ÏËÌ¾ÊÅâ»³»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅâ»³3·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ²ÏËÌ¾ÊÅâ»³»Ô³¤¹Á³«È¯¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡¢Ãæ²Ê¹¯¸»¡ÊÅâ»³¡ËÀ¸Êªµ»½Ñ¤Î°ð¤ï¤é¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î·Ô¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¾Ã²½¤Ç¤¤ëÅüÎà¤òÀ¸»º¤¹¤ë20Ëü¥È¥óÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ð¤ï¤é¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¿©ÎÈÂåÂØÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó3²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó20±ß¡Ë¡£ÀìÍÑÀßÈ÷¤Î³«È¯¤«¤éÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¡¢À½ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤Ç´°Á´¤ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¤ÎÊÝ¸î¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏµÈÎÓ¾Ê¸ø¼çÎæ»Ô¡¢²ÏÆî¾Ê¼þ¸ý»Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¶¨ÎÏ¤Èµ»½ÑÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å3¡Á5Ç¯¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤¬300Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£¡Êµ¼Ô/Ì¶±§¡Ë