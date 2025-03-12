¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡×PKÀï¤ÎËö¤ËµÕÅ¾ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¼é¸î¿À¡¦¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ö¤Þ¤¿¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤È¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ØUEFA.com¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
11Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇPSG¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
1st¥ì¥°¤ò0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£2nd¥ì¥°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤Ë¥¦¥¹¥Þ¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ2Àï¹ç·×¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯±äÄ¹Àï¤Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤ºPKÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢PSG¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬ÌöÆ°¡£¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥»¡¼¥Ö¡£PKÀï¤Ç¤Ï1-4¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÇÔ¤ì¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½µËö¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×(EFL)·è¾¡¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆüÍËÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÉü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
11Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇPSG¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
1st¥ì¥°¤ò0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£2nd¥ì¥°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤Ë¥¦¥¹¥Þ¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ2Àï¹ç·×¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½µËö¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×(EFL)·è¾¡¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆüÍËÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÉü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é