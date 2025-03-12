ÊÆÀ¯¸¢¡¢»ÊË¡¾Ê¤Î¸ø¿¦±ø¿¦ÁÜººÉôÌç¤ÇÂçÉý¤Ê¿Í°÷ºï¸º¸¡Æ¤¡á´Ø·¸¶Ú
Sarah N. Lynch¡¡Andrew Goudsward
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ç¸ø¿¦¼Ô¤Î±ø¿¦»ö·ï¤ò°·¤¦Éô½ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô£´¿Í¤¬£±£±Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¬¥ì¥ª¥Ã¥Æ¥£»ÊË¡¼¡´±ÊäÂåÍý¤¬¡Ö¸ø¿¦·òÁ´ÀÉôÌç¡Ê£Ð£É£Î¡Ë¡×¤Î¿¦°÷¿ô¿Í¤Ë¡¢Æ±ÉôÌç½êÂ°¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÂçÈ¾¤¬Â¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¢¥À¥à¥º»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ýÏÅºá¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿»ÊË¡¾Ê»ØÆ³Éô¤Î»Ø¼¨¤Ë¿ô¿Í¤Î´´Éô¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó£²£°¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬ËãÌô¡¢Ë½ÎÏÈÈºá¡¢°ÜÌ±´ØÏ¢¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦ÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï¿ô¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
»ÊË¡¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ØÆ³Éô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾ÊÆâÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÉý¹¤¯¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸µÏ¢Ë®¸¡»¡´±¤ÇÌ±¼çÅÞ²¼±¡µÄ°÷¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£Áª½Ð¡Ë¤Î¥À¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¸ø¿¦·òÁ´ÀÉôÌç¤Î²òÂÎ¤Ï¡¢±ø¿¦¤ò¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£