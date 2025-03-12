¡ã´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡äÂ´¶È¼°¤Çµã¤¯¤Î¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÀ¸¡ª¤É¤³¤¬°ã¤¦¡©2¤Ä¤Î³¨¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ë5¤Ä¤Î´Ö°ã¤¤
´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡£°ìÅÙÌäÂê¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Ãµ¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂ´¶È¼°¡×¤Ç¤¹¡£°ì¸«Æ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¾å²¼2¤Ä¤Î³¨¤Ç¤¹¤¬¡¢5¤Ä¤Î´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÂê¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¤æ¤¤ÁÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²ÈÂ²¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú³¨¤Ç´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡Û2¤Ä¤Î³¨¤òÈæ¤Ù¤ë¤È5¤Ä¤Î´Ö°ã¤¤¤¬¡Ä
ºî¼Ô¤Î¤æ¤¤ÁÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÆü¡¢Ãç¤è¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¤¢¤ëÃË½÷¤¬¡¢¡Ö10Ç¯¸å¡¢¤ª¸ß¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ä¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤¿¤éº£¤Ä¤¹ç¤¨¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤¹¤Î¤â°¤¤¤Î¤ÇÌÛ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Ä¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦·×²è¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¡©
¤¢¤Î¤È¤ÌÛ¤é¤º¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÊ¹¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢5¤Ä¤Î´Ö°ã¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÈ±
¡Ê2¡Ë¡¡º¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¸ý
¡Ê3¡Ë¡¡ÀèÀ¸¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤
¡Ê4¡Ë¡¡ÀèÀ¸¤ÎÆ¬¤Î¶á¤¯¤Îºù
¡Ê5¡Ë¡¡±¦¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÈýÌÓ