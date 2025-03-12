Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¡¡ÀÐÀî¸©Æâ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¾å¾º¡¡¤³¤Î¸å¤â¶âÂô¡¦ÎØÅç¤Ç17ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ
12Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤âÆî¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¤²¹¤Ï¹¹¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï3·î²¼½Ü¤Ê¤ß¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ê¤ß¤ÎÃÈ¤«¤ÊÄ«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤â¡¢»Ö²ì¤Ç15.9ÅÙ¡¢¶âÂô¤È±©ºð¤Ç15.3ÅÙ¤Ê¤É¡¢ÀÐÀî¸©Æâ4¤«½ê¤Çº£Ç¯ºÇ¤â¹â¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¶âÂô»Ô¤Î¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ä
Åìµþ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¡ÖÃ¦¤¤¤À¤é¥·¥ã¥Ä°ìËç¡¢¥·¥ã¥Ä°ìËç¤ÇÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¹Åç¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
¡Ö´¨¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÃÈ¤«¤¤¡£¥«¥¤¥í¤È¤«¼êÂÞ¤È¤«½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¸å¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ë±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶âÂô¡¢ÎØÅç¤È¤â¤Ë17ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£