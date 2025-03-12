¹ÈÈ¬ºó3700¶Ì¤òÂ£Äè¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡JA¤Ù¤Ã¤×Æü½Ð¡¡
ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È12Æü¡¢JA¤Ù¤Ã¤×Æü½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹ÈÈ¬ºó¡Ê¤Ï¤Ã¤µ¤¯¡Ë¤òÆü½ÐÄ®¤ËÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÈÈ¬ºó3700¶Ì¤òÂ£Äè¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡JA¤Ù¤Ã¤×Æü½Ð¡¡
JA¤Ù¤Ã¤×Æü½Ð´»µÌ¸¦µæ²ñ¤Îº´¡¹ÌÚ¾ÈÍý²ñÄ¹¤é4¿Í¤¬Æü½ÐÄ®Ìò¾ì¤òË¬¤ì¡¢¹ÈÈ¬ºó¤ª¤è¤½3700¶Ì¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JA¤Ù¤Ã¤×Æü½Ð¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤éÄ®Î©¤ÎÍÄÃÕ±à¤È¾®³Ø¹»¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÈ¬ºó¤Ï²ÌÆù¤Ë»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¶ì¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£°ÂÉôÅ°ÌéÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸å·Ñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJA¤Ù¤Ã¤×Æü½Ð´»µÌ¸¦µæ²ñ¡¦º´¡¹ÌÚ¾ÈÍý²ñÄ¹¡Ë¡Ö»À¤â¤¢¤Ã¤ÆÅü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´»µÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È»×¤¦¡×
¹ÈÈ¬ºó¤Ï¡¢Ä®Æâ10¹»1815¿Í¤ËÇÛ¤é¤ì¡¢³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£