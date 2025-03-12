Ado¡ÈÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÉÀ¤³¦·à¾ì¸ø³«·èÄê ÆüËÜ¤Ç¤â2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¡Ú·à¾ìÈÇ Ado SPECIAL LIVE¡Ö¿´Â¡¡×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/12¡Û²Î¼ê¤ÎAdo¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØAdo SPECIAL LIVE 2024¡Ö¿´Â¡¡×¡Ù¤¬¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ Ado SPECIAL LIVE¡Ö¿´Â¡¡×¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢5·î9Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ë¤Æ¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAdo¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Èþ½÷Â·¤¤
¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½÷À¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØAdo SPECIAL LIVE 2024¡Ö¿´Â¡¡×¡Ù¤¬¡Ø·à¾ìÈÇ Ado SPECIAL LIVE¡Ö¿´Â¡¡×¡Ù¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñ³°¤Î·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡ÈÀ¤³¦¸ø³«¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢5·î9Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤¹¤ë¡£·à¾ìÈÇ¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿´°Á´²»¶Á¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢Dolby AtmosÈÇ¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¡¢·à¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡È¿´Â¡¡É¤¬À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òAdoËÜ¿Í¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤½é²»¥ß¥¯¤È½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Ado¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëORIHARA»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â·Ê²èÁü¤¬¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAdo¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Èþ½÷Â·¤¤
¢¡Ado¡¢ÅÁÀâ¥é¥¤¥Ö¤¬À¤³¦·à¾ì¸ø³«·èÄê
¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½÷À¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØAdo SPECIAL LIVE 2024¡Ö¿´Â¡¡×¡Ù¤¬¡Ø·à¾ìÈÇ Ado SPECIAL LIVE¡Ö¿´Â¡¡×¡Ù¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òAdoËÜ¿Í¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤½é²»¥ß¥¯¤È½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Ado¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëORIHARA»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â·Ê²èÁü¤¬¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û