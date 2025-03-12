ABEMA¡¢2025Ç¯¤âMLB¸ø¼°ÀïÀ¸Ãæ·Ñ¡£13Æü¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é
(C)AbemaTV,Inc.
ABEMA¤Ï¡¢3·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëMLB(¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥Ùー¥¹¥Üー¥ë)¤Î2025¥·ー¥º¥ó¸ø¼°Àï¤ò¡¢º£Ç¯¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢3·î13Æü¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
SPOTV NOW¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ABEMA¤Ç¤ÎMLB¸ø¼°ÀïÀ¸Ãæ·Ñ¤Ïº£Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Á´»î¹ç¤äÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½êÂ°¥Áー¥à¤Î¸·Áª»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
ABEMA¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÌ¾¾ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¡×¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£·î³Û1,080±ß¤ÎABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á±ÇÁü¤ò¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å1½µ´Ö¹¥¤¤Ê»þ¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¤½¤Î¤Û¤«À¼±ç¤òÅê¤²¤«¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤ä¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤âºÇ½é¤«¤é»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ç¤â»î¹çÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¸«Æ¨¤·¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ABEMA¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ëÇ¯´Ö¤Î»î¹çÊüÁ÷ÆüÄø¤ä²òÀâ¡¦¼Â¶·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡¢´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢º£¸å½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
ABEMA¡ÖMLB2025¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×Ãæ·Ñ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸URL¡§https://abema.tv/video/title/239-209