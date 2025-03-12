A24¡ØMaXXXine ¥Þ¥¥·ー¥ó¡Ù6·î6Æü¸ø³«·èÄê¡¡¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÄ©¤àÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ªA24½é¤Î3Éôºî¡ØX ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ØPearl ¥Ñー¥ë¡Ù¤ËÂ³¤¯ºÇ¿·ºî¡ØMaXXXine¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡ØMaXXXine ¥Þ¥¥·ー¥ó¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¥ß¥ë¥¯¤ò¥¤¥Ã¥°û¤ß¡¡¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¥¬ー¥ë¡ÙÂè2ÃÆÍ½¹ð¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØX ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç¤ÎÀ¨»´¤ÊÎÄ´ñÅª»¦¿Í»ö·ï¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢¤¿¤À°ì¿ÍÆ¨¤²¤Î¤Ó¤¿¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¥·ー¥ó¡Ê¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¡Ë¤Î6Ç¯¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥ê¥éー¡£¥Ý¥ë¥Î³¦¤Ç¿Íµ¤¤ò¶Ë¤á¤¿¥Þ¥¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ç±é¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¡É¤Ø¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¶á¤Å¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÌ´¤òÁË¤à¤è¤¦¤Ë¡¢LA¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ëÏ¢Â³»¦¿Íµ´¤ä¡¢Ææ¤Î»äÎ©ÃµÄå¡¢FBI¤Þ¤Ç¤â¤¬¥Þ¥¥·ー¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥¥·ー¥ó¤¬¡¢¼ÙËâ¤¹¤ëÅÛ¤é¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤·¶î¤±¾å¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï1985Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡£µðÂç¤Ê»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¤Î½÷¡¢¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥¥·ー¥ó¤Ï¡ÈËÜÊª¤Î¥¹¥¿ー"¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¿·ºî¥Û¥éー±Ç²è¡Ø¥Ô¥åー¥ê¥¿¥óII¡Ù¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤½¤Îº¢¤ÎLA¤Ï¡¢Ï¢ÆüÏ¢Ìë¥Ë¥åー¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³»¦¿Íµ´¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤Î¶²ÉÝ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¥·ー¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡¢¼¡¡¹¤È¥Ò¥ë¥º¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷Í¥Ãç´Ö¤¬»¦¤µ¤ì¤ëÆæ¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ç±é¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ø¾å¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¥Þ¥¥·ー¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢6Ç¯Á°¥Þ¥¥·ー¥ó¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÎÄ´ñÅª»¦¿Í»ö·ï¤Î¥È¥é¥¦¥ÞÃÎ¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¡È²¿¼Ô¡É¤«¤¬¶á¤Å¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓµÓËÜ¤Ï¡ØX ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ØPearl ¥Ñー¥ë¡Ù¤ËÂ³¤¥¿¥¤¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥¥·ー¥ó¤ÈÌµ¹¤¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー¤Î¥Ñー¥ë¤ÎÎ¾Êý¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¤¬º£²ó¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥éー±Ç²è¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¥Þ¥¥·ー¥ó¤ò¼ç±é¤ËÂçÈ´Å§¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄÌò¤ò¡Ø¥³ー¥É¥Íー¥à U.N.C.L.E.¡Ù¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡È¥¹¥¯¥êー¥à¥¯¥£ー¥ó¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹½÷Í¥Ìò¤ò¡Ø¥¨¥ß¥êー¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Î¥ê¥êー¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡¢6Ç¯Á°¥Þ¥¥·ー¥ó¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿ÎÄ´ñÅª»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ëÆæ¤Î»äÎ©ÃµÄåÌò¤ò¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥ëー¥¹¡Ù¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ùー¥³¥ó¡¢¥Þ¥¥·ー¥ó¤¬¿®Íê¤¹¤ë±Ç²è¥ª¥¿¥¯¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤ÎÅ¹Ä¹Ìò¤ò¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥âー¥¼¥¹¡¦¥µ¥à¥Ëー¡¢¥Þ¥¥·ー¥ó¤Î½êÂ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÂåÉ½Ìò¤ò¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸ー¥È¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÄÉ¤¦FBIÌò¤ò¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥â¥Ê¥Ï¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇ¥Æ¥£¥¶ー¥Ý¥¹¥¿ー¤â¸ø³«¡£LA¤ÇÍÌ¾¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡ÖHOLLYWOOD¥µ¥¤¥ó¡×¤¬¡ÖMAXXXINE¥µ¥¤¥ó¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ç¥Þ¥¥·ー¥ó¤¬ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ80¡Çs¤ò»×¤ï¤»¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¥«¥Ê¥í¥´¤¬µ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉVS¡×¡£¥µ¥¤¥ó¤Î¡ÖMAXXXINE¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉVS¥Þ¥¥·ー¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥¥·ー¥ó¤¬¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¸¢°Ò¡É¤ò¼«Ê¬¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥çー¥ÈÍ½¹ð¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥ー¡¦¥´ー¥º¡¦¥È¥¥¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬1984Ç¯¤ËÈ¯É½¤·80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥¸¥ãー¥Éー¥à¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¥·ー¥ó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£Èà½÷¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¸ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢LA¤¬¿ÌÙþ¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤Î»÷´é³¨¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ð¤«¤ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Çµ¿¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¥·ー¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥±é¤¸¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¥·ー¥ó¤¬²¿¤«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë