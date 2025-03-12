¡ÚÍê¤ê¤Ê¤¤¡ÈÆ¦ÉÄ¡É¤¬¼çÌòµé¤ª¤«¤º¤Ë¡ª¡Û¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤Ç¥Ä¥Ê´Ì¤ÈÏÂ¤¨¤ì¤Ð¡ÄÌµ¸Â¤Ë¥¤¥±¤ë¤´ÈÓÅ¥ËÀÇúÃÂ¡ª
¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢ËèÆü¤Î¤´ÈÓºî¤ê¤ËÇº¤à¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤¼¤Ò»î¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ØÃ¦¥µ¥éÎÁÍý²È¤Õ¤é¤ª¡Ù¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¡£¸«¤¿ÌÜÍê¤ê¤Ê¤¤¤±¤É°Â¤¯¤Æ±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÆ¦ÉÄ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¡ª¤´ÈÓ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤à¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤êÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú»ÖËã¤µ¤ó¥ì¥·¥Ô¡ÛÆ¦Éå¡ßÆ¦ÉÄ¡ß¥Ä¥Ê¤Ç»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¢ö°Â²Á¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥é¥À¤Ç¤¹
¡ØÃ¦¥µ¥éÎÁÍý²È¤Õ¤é¤ª¡Ù¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¤òºî¤í¤¦¢ö
29ºÐ¤ÇÃ¦¥µ¥é¤·ÎÁÍý²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÃ¦¥µ¥éÎÁÍý²È¤Õ¤é¤ª¡Ù¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤é¤ª¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¹©Äø¤ò°ìÀÚ¾Ê¤¤¤¿¡É°ú¤»»¥ì¥·¥Ô¡É¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£²óÉ®¼Ô¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¤â¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£´ÊÃ±¡¦ÀáÌó¡¦Çò¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¤Î¾Ü¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û
Æ¦ÉÄ¡Ä1ÂÞ
¥Ä¥Ê´Ì¡Ê¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ä1¸Ä
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÂç¤µ¤¸2
Çò¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÄÅ¬ÎÌ
¼·Ì£¤Þ¤¿¤Ï¥éーÌý¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Æ¦ÉÄ¤Ïº¬¤ò»Ä¤·¤Æ²Ä¿©Éô¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆ¦ÉÄ¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¡£½Ð¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥¥Ä¥Ê´Ì¤ÎÌý¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥Æ¦ÉÄ¤Ë¥Ä¥Ê¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
5¡¥Çò¥´¥Þ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®¡ª¿É¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£¤ä¥éーÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¢ö
¥á¥¤¥ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï ¥Þ¥è¥Íー¥º¤À¤±¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥Ä¥Ê¤Î»ÝÌ£¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤¬Æ¦ÉÄ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¡ª
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿Æ¦ÉÄ¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
Æ¦ÉÄ¤ÎÀÄ½¤µ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀÄ½¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤³¤ì¤Ê¤éÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ë»¤·¤¤Æü¤ÎÉûºÚ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿åµ¤¤ò¤è¤¯ÀÚ¤ë¤³¤È¡ª
¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¤ÈÆ¦ÉÄ¤Î¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥Ê¤Ï´Ì¤Î¥Õ¥¿¤ò»È¤¤¡¢¥®¥åー¥Ã¤È²¡¤µ¤¨¤ÆÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤äÌýÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦ÉÄ¤Ï¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¸å¤Ë·Ú¤¯ÁÆÇ®¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æ¦ÉÄ¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥º¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¡¢Ì£¤¬Çö¤Þ¤é¤º¤Ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿Æ¦ÉÄ¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Ä¥Ê¤Î»ÝÌ£¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÀäÉÊ¤Î¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¡£
Æ¦ÉÄ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¡ª¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú»ÖËã¤µ¤ó¥ì¥·¥Ô¡ÛÆ¦Éå¡ßÆ¦ÉÄ¡ß¥Ä¥Ê¤Ç»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¢ö°Â²Á¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥é¥À¤Ç¤¹
¡ØÃ¦¥µ¥éÎÁÍý²È¤Õ¤é¤ª¡Ù¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¤òºî¤í¤¦¢ö
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é- Ã¦¥µ¥éÎÁÍý²È¤Õ¤é¤ª┊¡Ö¡»¡»¤·¤Ê¤¤¡×°ú¤»»¥ì¥·¥Ô (@furafurafufu) January 15, 2025
ÈþÌ£¤·¤¤ÀáÌó¥ì¥·¥Ô¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤ pic.twitter.com/VWvrImuFHg
29ºÐ¤ÇÃ¦¥µ¥é¤·ÎÁÍý²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÃ¦¥µ¥éÎÁÍý²È¤Õ¤é¤ª¡Ù¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤é¤ª¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¹©Äø¤ò°ìÀÚ¾Ê¤¤¤¿¡É°ú¤»»¥ì¥·¥Ô¡É¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£²óÉ®¼Ô¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¤â¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£´ÊÃ±¡¦ÀáÌó¡¦Çò¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¤Î¾Ü¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û
Æ¦ÉÄ¡Ä1ÂÞ
¥Ä¥Ê´Ì¡Ê¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ä1¸Ä
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÂç¤µ¤¸2
Çò¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÄÅ¬ÎÌ
¼·Ì£¤Þ¤¿¤Ï¥éーÌý¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Æ¦ÉÄ¤Ïº¬¤ò»Ä¤·¤Æ²Ä¿©Éô¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆ¦ÉÄ¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¡£½Ð¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥¥Ä¥Ê´Ì¤ÎÌý¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥Æ¦ÉÄ¤Ë¥Ä¥Ê¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
5¡¥Çò¥´¥Þ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®¡ª¿É¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£¤ä¥éーÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¢ö
¥á¥¤¥ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï ¥Þ¥è¥Íー¥º¤À¤±¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥Ä¥Ê¤Î»ÝÌ£¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤¬Æ¦ÉÄ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¡ª
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿Æ¦ÉÄ¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
Æ¦ÉÄ¤ÎÀÄ½¤µ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀÄ½¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤³¤ì¤Ê¤éÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ë»¤·¤¤Æü¤ÎÉûºÚ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿åµ¤¤ò¤è¤¯ÀÚ¤ë¤³¤È¡ª
¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¤ÈÆ¦ÉÄ¤Î¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥Ê¤Ï´Ì¤Î¥Õ¥¿¤ò»È¤¤¡¢¥®¥åー¥Ã¤È²¡¤µ¤¨¤ÆÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤äÌýÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦ÉÄ¤Ï¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¸å¤Ë·Ú¤¯ÁÆÇ®¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æ¦ÉÄ¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥º¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¡¢Ì£¤¬Çö¤Þ¤é¤º¤Ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿Æ¦ÉÄ¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Ä¥Ê¤Î»ÝÌ£¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÀäÉÊ¤Î¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥èÆ¦ÉÄ¡×¡£
Æ¦ÉÄ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¡ª¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£