²¹Àô»ÜÀß¤«¤é´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì±Ä¶È¼«½Í
¿ÍµÈ»Ô¤Ë¤¢¤ë²¹Àô»ÜÀß¤«¤é´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢²¹Àô»ÜÀß¤Ï±Ä¶È¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍµÈ»ÔÁêÎÉÄ®¤Î¡Ö¿ÍµÈ»Ô¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁí¹ç¸òÎ®´Û ¤¯¤Þ¤ê¤Ð¡×¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¿ÍµÈ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¤ËÇ¯1²ó¤Î¿å¼Á¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢10Æü¤ËÃËÅò¤È½÷Åò¤È²ÈÂ²É÷Ï¤¤ÎÆâÉ÷Ï¤¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ50～60¿Í¥¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯Èï³²¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¯¤Þ¤ê¤Ð¤Ç¤Ï²¹Àô»ÜÀß¤Î±Ä¶È¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍµÈ»Ô¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£