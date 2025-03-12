¡Ö¥Ö¥ì¤¹¤®¡×Í¿ÅÞÆâ¤«¤éÉÔËþ¹â¤Þ¤ê¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡Ä¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤á¤°¤ê°ÛÎã¤ÎÍ½»»°Æ½°±¡º¹¤·Ìá¤·
»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ç¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½»»°Æ¤¬ºÆ½¤Àµ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦°ËÃÏÃÎ±Ñ»Öµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬»²µÄ±¡¤ÇºÆ½¤Àµ¤µ¤ì¡¢½°µÄ±¡¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡ÖÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦¾¡Éô»²±¡µÄ°÷¡§
¡Ê¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î´µ¼ÔÉéÃ´¤Ç¡ËÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆóÅ¾»°Å¾¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÎÍÞÀ©¤äÀ©ÅÙ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´µ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¤´ÉéÃ´¤¬²áÅÙ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤â¡Ö¥Ö¥ì¤¹¤®¤Æ»Ù»ýÎ¨¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤¬½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ì±»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î12Æü¤ÎÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸òÂå¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ»²±¡µÄ°÷¡§
½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÉé¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¹ñÌ±¤Î¿³È½¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ÎÊý¤¬¼¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î´ÇÈÄ¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
À¾ÅÄ»á¤ÏÁí²ñ¤Ç¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÁªµó¤òÀï¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙÁíºÛÁª¤Ç¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çï¼ê¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£