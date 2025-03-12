¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡È¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡É¤Ï¡©¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Åç ÌÐ»Ò¡õ¸÷¤âÅÐ¾ì¡¡¡ØStar Song Special¡ÙÂè2²ó
¡¡Prime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤Ç¿·¡¦²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¹¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ËÂè2²ó¤¬13Æü¸á4»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¿¹ºêÇîÇ·¡ÊTEAM NACS¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢King ¡õ Prince¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Åç ÌÐ»Ò¡õ¸÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖNew Day¡×¡Öichiban¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Ä¾·â
¡¡King ¡õ Prince¤Ï²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖHEART¡×¤ò²Î¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁ´³«¡É¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖDoki it¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Åç ÌÐ»Ò¡õ¸÷¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öclock¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ïº´Æ£¾¡Íø¤ÈÃæÅç·ò¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖNew Day¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²Î¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼Îæ°¡¡Ë¡¢¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Î½¸ÃÄ¤Ç¡¢±ê¤è¤êÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¤¾¡ª¡×¡ÊÆ£°æÄ¾¼ù¡Ë¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÎ×¤à¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¤â¤¦1¶Ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬King ¡õ Prince¤Î¡Öichiban¡×¤òÈäÏª¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥È¡¼¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ØÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¼ÁÌä¡£¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤¬Á´°÷¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤º¤ÏKing & Prince¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÉÝ¤¤ÀèÇÚ¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤¬¡È¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡É¤òÂ¨Åú¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤â¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤¬¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿Èà¤é¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¤Î²ñ·×¤Ï³ä¤ê´ª¡©¤ª¤´¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢MC¿¹ºê¤¬±ÊÀ¥¤Ë¡ÖÂçÀôÍÎ¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤¡¢¤´ÈÓ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÄÉ²Ã¼ÁÌä¡£±ÊÀ¥¤¬¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¹ç´Ö¤Ë°æ¾å¿ðµ©¤¬¡ÖËèÆü¡¢3¹Ô¤¯¤é¤¤¤ÎÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡Ö²¶¤âÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¼Â¤Ï¹â¶¶¤ÏÆü¡¹¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤À¤±¤òµÏ¿¤¹¤ëÆüµ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤¤ÍýÍ³¤Ë°ìÆ±¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ø´«¤á¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥È¡¼¥¯¡£¡ÖÂç¶¶ÏÂÌé¤¯¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦ºî´ÖÎ¶ÅÍ¤ÏÈà¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Â¤ê¹þ¤à¡£¼ÁÌä¼Ô¤È²óÅú¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ò¸òÂå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£Î¶²æ¤¬Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Ø¡È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯¤Ê¤«¡¢¿¹ºê¤ÏÎ®¹Ô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡Ä¡£¤½¤Î¸å¤â¥È¡¼¥¯¤ÏÇòÇ®¤·¡¢¶¶ËÜÎÃ¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¾ÈªÂç¸ã¤ò»ØÌ¾¡£
¡¡¿ûÅÄÎÖÇ«¤äÆá¿ÜÍºÅÐ¤âÀèÇÚ¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Ï¹â¶¶¶³Ê¿¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤òË½Ïª¤·¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¤¥É¥ëÁü¡É¤ò¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁ°¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¡£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¨¤§!?¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¡È¤Þ¤È¤áÌò¡ÉËÜ¿Í¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Ä¾·â
¡¡King ¡õ Prince¤Ï²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖHEART¡×¤ò²Î¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁ´³«¡É¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖDoki it¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Åç ÌÐ»Ò¡õ¸÷¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öclock¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ØÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¼ÁÌä¡£¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤¬Á´°÷¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤º¤ÏKing & Prince¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÉÝ¤¤ÀèÇÚ¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤¬¡È¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡É¤òÂ¨Åú¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤â¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤¬¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿Èà¤é¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¤Î²ñ·×¤Ï³ä¤ê´ª¡©¤ª¤´¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢MC¿¹ºê¤¬±ÊÀ¥¤Ë¡ÖÂçÀôÍÎ¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤¡¢¤´ÈÓ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÄÉ²Ã¼ÁÌä¡£±ÊÀ¥¤¬¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¹ç´Ö¤Ë°æ¾å¿ðµ©¤¬¡ÖËèÆü¡¢3¹Ô¤¯¤é¤¤¤ÎÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡Ö²¶¤âÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¼Â¤Ï¹â¶¶¤ÏÆü¡¹¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤À¤±¤òµÏ¿¤¹¤ëÆüµ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤¤ÍýÍ³¤Ë°ìÆ±¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ø´«¤á¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥È¡¼¥¯¡£¡ÖÂç¶¶ÏÂÌé¤¯¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦ºî´ÖÎ¶ÅÍ¤ÏÈà¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Â¤ê¹þ¤à¡£¼ÁÌä¼Ô¤È²óÅú¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ò¸òÂå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£Î¶²æ¤¬Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Ø¡È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯¤Ê¤«¡¢¿¹ºê¤ÏÎ®¹Ô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡Ä¡£¤½¤Î¸å¤â¥È¡¼¥¯¤ÏÇòÇ®¤·¡¢¶¶ËÜÎÃ¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¾ÈªÂç¸ã¤ò»ØÌ¾¡£
¡¡¿ûÅÄÎÖÇ«¤äÆá¿ÜÍºÅÐ¤âÀèÇÚ¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Ï¹â¶¶¶³Ê¿¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤òË½Ïª¤·¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤Ï¡È¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¤¥É¥ëÁü¡É¤ò¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁ°¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¡£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¨¤§!?¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¡È¤Þ¤È¤áÌò¡ÉËÜ¿Í¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡£