µ¤¸õÊÑÆ°¤ÇÃÏµå¤ÎÂçµ¤·÷¤¬½Ì¾®Ãæ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¹©±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì
µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï´û¤ËÃÏµå¾å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ï±ÒÀ±µ°Æ»¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤Î¿ô¤¬ºÇÂç¤ÇÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø(MIT)¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Greenhouse gases reduce the satellite carrying capacity of low Earth orbit | Nature Sustainability
Study: Climate change will reduce the number of satellites that can safely orbit in space | MIT News | Massachusetts Institute of Technology
https://news.mit.edu/2025/study-climate-change-will-reduce-number-satellites-safely-orbit-space-0310
²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¸Ì¿¤ä¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤¹ÂÐÎ®·÷Æâ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ¤¾åÁØÉô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤äÅ·µ¤Í½Êó¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÄãµ°Æ»(LEO)±ÒÀ±¤¬¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÍÎà¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î10Æü¤ËººÆÉÉÕ¤²Ê³Ø»ï¡¦Nature Sustainability¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢MIT¤ª¤è¤Ó¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬Âçµ¤¤Î¾åÁØÉô¤Î¼ý½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¤Û¤È¤ó¤É¤Î±ÒÀ±¤¬¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®·÷¤Î¼ý½Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤¬¼ý½Ì¤¹¤ë¤ÈÂçµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤Äñ¹³¤Ï¿Í¹©±ÒÀ±¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÏµå¾å¤ËÍî²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤Î¸º¾¯¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¹¥ÅÔ¹ç¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë±¿ÍÑ¤¬Êü´þ¤µ¤ì¤¿ÇÑ´þ±ÒÀ±¤ä±§Ãè¥´¥ß¤Î¼÷Ì¿¤â±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¹©±ÒÀ±¤ÈÆ±¤¸µ°Æ»¤ò¹âÂ®¤Ç¼þ²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ°Æ»¾å¤Ç¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î´í¸±À¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¥±¥¹¥é¡¼¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½È÷Åª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í°ÙÅª¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤ÇÂçµ¤¤Î²¼ÁØ¤ËÇ®¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾åÁØ¤Ç¤ÏÇ®¤¬Êü¼Í¤µ¤ì¤ÆÇ®·÷¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÎäµÑ¤µ¤ì¡¢Âçµ¤¤Î¼ý½Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬Ç®·÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢µ°Æ»¾å¤ÎÊªÂÎ¤ÎµóÆ°¤ò¤É¤¦ÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤«¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢Äãµ°Æ»¤Î¡Ö±ÒÀ±¼ýÍÆÇ½ÎÏ¡×¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤Îµ°Æ»¤È¤·¤ÆºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÎÎ°è¤Î¼ýÍÆÇ½ÎÏ¤¬2100Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50¡Á66¡ó¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëMIT¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼»á¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤¬¸½¾õ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾åÁØ¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢±§Ãè¤«¤é¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¿µ½Å¤Ë´ÉÍý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ï²áÌ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾×ÆÍ¤ä¥Ç¥Ö¥ê¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ãè¥´¥ß¤ò¸º¤é¤¹¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ç¥Ç¥Ö¥ê¤òÇË²õ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¡¢¥Ó¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Åª¤ÊºîÍÑ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¤ò²ó¼ý¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤¿¤á¡¢±ÒÀ±µ°Æ»¤Î°ÂÁ´¤ÏÂçµ¤¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¡¼¥à¤Ç±§Ãè¥´¥ß¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤ë¤ÇSF¤Êµ»½Ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë - GIGAZINE
ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤ÇMIT¹Ò¶õ±§Ãè³ØÉô¤Î½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ê¥Ê¥ì¥¹»á¤Ï¡ÖÃÏµå¾å¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Î²áµî100Ç¯´Ö¤Î¹Ô¤¤¤¬¡¢º£¸å100Ç¯´Ö¤Î±ÒÀ±¤Î±¿ÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£