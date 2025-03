2025年3月11日に、Googleによるアイトラッキング技術を専門とするカナダのスタートアップ「AdHawk Microsystems」の買収に向けた交渉が最終段階に入っていることが報じられました。買収額は1億1500万ドル(約170億円)にのぼるとのことです。Google (GOOGL) Is Poised to Acquire Eye-Tracking Startup AdHawk for Glasses - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-11/google-googl-is-poised-to-acquire-eye-tracking-startup-adhawk-for-glassesGoogle is nearing the completion of a deal to Acquire Canada's AdHawk Microsystems Specializing in Eye-Tracking technology - Patently Applehttps://www.patentlyapple.com/2025/03/google-is-nearing-the-completion-of-a-deal-to-acquire-canadas-adhawk-microsystems-specializing-in-eye-tracking-technology.htmlGoogle reportedly negotiating $115M deal for eye-tracking startup AdHawk Microsystems - SiliconANGLEhttps://siliconangle.com/2025/03/11/google-reportedly-negotiating-115m-deal-eye-tracking-startup-adhawk-microsystems/2017年に設立されたAdHawk Microsystemsは、目と脳のつながりを橋渡しする高度な視線追跡技術の開発を専門としており、AdHawk Microsystems独自の技術である「Micro-Electro-Mechanical(MEMS)」を用いたアイトラッカーは、カメラを必要とせずに高いサンプリングレートでの効率的な視線追跡を可能にしています。AdHawk Microsystemsはこれまで、研究者や臨床医向けのアイトラッカー「MindLink」やアイトラッキング技術を利用したフィットネストラッカー「MindLink Air」、アイトラッキング用のスキャナーモジュールをリリースしており、過去にはIntelやSamsung、ソニーなどの企業から2230万ドル(約33億円)もの資金を調達しました。一方でGoogleは、2024年12月にXR(クロスリアリティ)向けのOSである「Android XR」を発表しており、AR/VRヘッドセット分野への高い関心を示しています。また、2025年1月には、Android XR強化のために、HTCでVR端末「VIVE」を手がけたエンジニアリングチームのメンバーを2億5000万ドル(約388億円)で雇い入れています。Googleが「Android XR」強化のためVRで実績のあるHTC VIVEエンジニアリングチームを388億円で雇用 - GIGAZINE今回、GoogleはAR/VRヘッドセットとスマートグラスへの新たな取り組みの一環としてAdHawk Microsystemsの買収を進めていることが報じられています。匿名の関係者によると、買収額は1億1500万ドルで、契約は2025年3月16日までに完了する予定とのこと。なお、GoogleならびにAdHawk Microsystemsの広報担当者は今回の報道に対してコメントしていません。