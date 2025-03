´Å¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Â¼ÁÅü¼Á¥¼¥í¡ª¥Í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥¢¥ë¥í¡¼¥¹¡×ÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢

ネステックジャパンは、品質世界No.1を常に追求し続けるドクターズチョイスと提携し、2025年3月12日(水)より、実質糖質ゼロ※1・カロリーゼロ・コレステロールゼロ・ビーガン・グルテンフリーの希少糖「アルロース」に特化したオンラインストア『アルロース専門店』をオープンします。

ネステックジャパンは、品質世界No.1を常に追求し続けるドクターズチョイスと提携し、2025年3月12日(水)より、実質糖質ゼロ※1・カロリーゼロ・コレステロールゼロ・ビーガン・グルテンフリーの希少糖「アルロース」に特化したオンラインストア『アルロース専門店』をオープン。

アルロースは、イチジクやレーズンなどに微量に含まれる天然の糖で、しっかり甘く美味しいのに、脂肪燃焼の促進や血糖値の上昇も抑えることが期待できます。

そして、実質糖質ゼロ・カロリーゼロ・コレステロールゼロ・ビーガン・グルテンフリー。

ネステックジャパンは、このアルロースの持つ可能性に着目し、「甘いものが食べたい。

でも血糖値を上げたくない。」「低炭水化物ダイエットを徹底的にしたい。」「人工甘味料は避けたい。」という方たちに、安心して美味しいものを楽しめるよう、100%天然アルロースだけを使用した商品を取り揃えた専門店をオープンします。

他の甘味料や成分を一切入れていない、100%オーガニックアルロースのパウダー・シロップをはじめ、日本初※2、カカオとアルロースのみを使用したチョコレート商品などを取りそろえています。

※1 実質糖質ゼロ:アルロースは単糖類に属しているため、分類上は「糖質」として扱われます。

しかし、アルロースの糖質は体内に入ってからほとんど吸収されず体外に排出されます。

欧米では「体に吸収されない」という事を分かりやすく伝えるため、「Net Carbs(正味炭水化物量)ゼロ」と表示されることが多いです。

これを参考に、同社は「実質糖質ゼロ」という表現を使っています。

※2 2025年2月時点 同社調べ

【注目のアルロース専門店チョコレート商品】

アルロース専門店チョコレート商品2種

日本初、カカオとアルロースのみを使用したチョコレート商品

厳選したカカオは66%。

グルテンフリー・ビーガン対応。

従来の低カロリーチョコレートでは満足できなかった方にも、ぜひお試しいただきたい自信作です。

ゼロチョコチップ 容量:170g 価格:2,480円(税込)

ゼロ板チョコレート 容量:80g 価格:1,800円(税込)

アルロース専門店チョコレート商品 試食前後の血糖値の変動

【アルロース専門店は全商品、“常識外れ”の90日間全額返金保証付き】

ドクターズチョイスの返金保証のポリシーに従い、万が一「商品にご満足いただけない場合」「血糖値が上昇した場合」そして「アルロース専門店よりも品質の良い商品に乗り換えた場合」、購入から90日以内であれば、お一人様1商品につき1回限り1個まで、全額返金。

【希少糖「アルロース」とは】

アルロースは、自然界にごく少量しか存在しない希少糖の一種で、イチジクやレーズンなどに微量に含まれています。

砂糖に近い甘みを持ちながら、実質糖質ゼロ・カロリーゼロ・コレステロールゼロで、ビーガンやグルテンフリーにも対応しているため、健康志向の高い方や糖質制限中の方に適した甘味料として注目されています。

また、脂肪燃焼の促進や血糖値の上昇抑制などの効果が、さまざまな研究で示唆されています。

【アルロース専門店 販売商品一覧】

オーガニックアルロースパウダー

容量:400g 価格:2,480円(税込)

100%オーガニックアルロースで、他の甘味料や成分は一切入っていません。

オーガニックアルロースパウダー

アルロースパウダー

容量:400g 価格:1,980円(税込)

オーガニックにはこだわらない、リーズナブルなアルロースをお求めの方に。

100%アルロースで、他の甘味料や成分は一切入っていません。

アルロースパウダー

オーガニックアルロースシロップ

容量:480g 価格:2,480円(税込)

100%オーガニックアルロースで、他の甘味料や成分は一切入っていません。

シロップタイプ。

オーガニックアルロースシロップ商品画像

ゼロ板チョコレート

容量:80g 価格:1,800円(税込)

日本初、カカオとアルロースのみを使用した板チョコレート。

アルロースの自然な甘さを生かした、ギルトフリーなチョコレートです。

ゼロ板チョコレート商品画像

ゼロチョコチップ

容量:170g 価格: 2,480円(税込)

日本初、カカオとアルロースのみを使用したチョコチップ。

アルロースの自然な甘さを生かした、ギルトフリーなチョコレートです。

調理にも使いやすいチップタイプです。

ゼロチョコチップ商品画像

<血糖値を日ごろから測っている人10名を対象にモニターを実施>

血糖値を日ごろから測っている人10名を対象にアルロース専門店の商品をお試しいただいたところ、80%の方がアルロース専門店の商品を食した30分後の血糖値が食前よりも低くなったことが報告されています。

血糖値を日ごろから測っている人10名を対象にモニターを実施した結果

