¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¤Ø¤Î25¡ó´ØÀÇ¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯¸ú¡¡ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë25%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Á¼ÃÖ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¢Æþ¤¹¤ëÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë25%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤«¤éÈ¯¸ú¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÁ÷¤ëÅÅµ¤¤Ë¡ÖÍ¢½ÐÀÇ¡×¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò2ÇÜ¤Î50%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ¢½ÐÀÇ¡×¤ÎÄä»ß¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Å±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢11Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ¡¢700¥É¥ë°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ¤ÏÍ¢Æþ¤¹¤ë¥³¥á¤Ë°ìÄê¤ÎÌµ´ØÀÇÏÈ¤òÀß¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê341±ß¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇÎ¨700%¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Îº¬µò¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢¥³¥á¤Î´ØÀÇ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£