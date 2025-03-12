Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸£²¿ÍÌÜ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÄáºê¿Î¹á20ºÐ¡¡ÆÃµ»¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÈäÏª
Æü¸þºä46¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¸Þ´üÀ¸2¿ÍÌÜ¤Î±ÇÁü¤¬12Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÄáºê¿Î¹á¡Ê¤Ä¤ë¤µ¤¡¦¤Ë¤³¡á20¡Ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤Ò¤Ê¤¿¡×µÜºê¸©¤ÎºÇÆîÃ¼¡¢¶ú´Ö»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÅÔ°æÌ¨¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆÃµ»¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëÄáºê¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Þ´üÀ¸¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ï11Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÇÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÂçÌî°¦¼Â¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤Þ¤Ê¤ß¡á17¡Ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü12ÆüÀµ¸á¤Ë¤Ï¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç3¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤âËèÆüÀµ¸á¤Ë1¿Í¤º¤Ä¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ç¡£¹¥¤¤Ç¡£¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ11¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£