µ®Çµ²Ö»á¡¡É÷¤Ü¤¦·ãÊÑ¡Ö´ÓÏ½¡×¥¹¥´¤¹¤®¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¸«¤»¤¿¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¡Ä¡×¡ÖµÕ¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥·¥Ö¤¤¡×
¡¡¸µ²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢·ã¥·¥Ö¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤é£Ô£Ö´ÑÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¼ò¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤Ä¤Þ¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸ý¸µ¤È¤¢¤´¤ËÇò¤¤¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ªÉ¦¤¬¡×¡ÖÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Îµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê´²¡Ê¤¯¤Ä¤í¡Ë¤°»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢´ò¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÆÊý¥·¥Ö¤¤¡×¡Ö¤ªÄÒÊª¤¬¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ê¤ó¤Æ¡¢µÕ¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö´ÓÏ½¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Â»Î¤À¤ï¡Á¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¶¯¤¤µ®Çµ²Ö»á¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£´ÓÏ½¤Î½Ð¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®Çµ²Ö»á¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¤È·ëº§¤·¡¢£³»ù¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â£±£¸Ç¯¤ËÎ¥º§¡££²£³Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÃË¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¤Ï·¤¿¦¿Í¤ä²è²È¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¡£¼¡½÷¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¤Ï£²£³Ç¯£±·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤ËÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£