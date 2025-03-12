½ÕÆ®¤Î½¸Ãæ²óÅúÆü¡Ä¥È¥è¥¿¤ÏÄÂ¶â¤È°ì»þ¶â¤ÎÁí³Û¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Î¡ÉËþ³Û²óÅú¡É¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡2025Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ï3·î12Æü¤Î½¸Ãæ²óÅúÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤Ë¡¢Áí³Û¤ÇËþ³Û²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï2025Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¡¢¿¦¼ï¤ä³¬µé¤´¤È¤ËºÇ¤â¹â¤¤¥±ー¥¹¤Ç·î2Ëü4450±ß¤ÎÄÂ¾å¤²¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë°ì»þ¶â¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î7.6¥«·îÊ¬¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤ÎÅì¿òÆÁÁíÌ³¡¦¿Í»öËÜÉôÄ¹¡§
¡ÖËþ³Û¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥È¥è¥¿¤ÈÏ«ÁÈ¤Î¶¨µÄ¤Ï12Æü¤Ë·èÃå¤·¡¢Ï«ÁÈ¤«¤é¤ÎÍ×µá¤Ë¡ÖÁí³Û¤Ç¤ÏËþ³Û²óÅú¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¹çÂ¦¤ÎÍ×µá¤ËËþ³Û¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤Î¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¥è¥¿¤ÏµëÍ¿¤Ê¤ÉÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤·¡¢ÄÂ¶â¤È°ì»þ¶â¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸åÏ«ÁÈ¤È¶¨µÄ¤·¡¢·è¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾åÅÄ,
Åìµþ,
³¤,
ºë¶Ì,
¥Û¥Æ¥ë,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö