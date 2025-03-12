ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¡È´ñÌ¯¤Ê°ÂÄê´¶¡É¡© °ìÊý¤ÇÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¡Ö¼«¡¦¸ø¡¦°Ý¡¦¹ñ¤òÂ¤·¤Æ¤â£³Ê¬¤Î£²¤¤¤«¤Ê¤¤¶Ë¤á¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¡×
¡Ö¼ç¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤ÎÌîÅÞ¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Í¦µ¤¤È¿¿¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò¸ì¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×¡ÊÀÐÇËÁíÍý¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼«¡¦¸ø¡¦°Ý¡¦¹ñ¤òÂ¤·¤Æ¤â3Ê¬¤Î2¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÅÞÂç²ñ¤Ç¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á»×¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Î¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤¬¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ÏÌîÅÞ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¼å¤¤¡×¡Ê¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¡Ë
¡ÖÀ¯ºö¤Î°Õ»×·èÄê¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¼«¿È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¡Ë
¡¡°Õ»×·èÄê¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿À¯ºö¤È¤·¤Æ¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤À¡£Åö½é¤Ïº£Ç¯8·î¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼£ÎÅ¤òÄ¹´ü¤ÇÂ³¤±¤ë´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤¾å¤²¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£·ë¶É¡¢8·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î°ú¤¾å¤²¼«ÂÎ¤Î¸«Á÷¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Êý¿Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤¬½½Ê¬¤Ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ï¤¸¤á¤´°Õ¸«¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¼¤¤È¿¾Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥»¥¹¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤Î¤â¤È¤Ë´µ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤´ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·èÄê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò½½Ê¬¤ËÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤¬À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¼«ÂÎ¤òÅà·ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤â²Æ¤Î»²±¡Áª¤ò´í×ü¤·¡¢È¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹¹ÔÉôÆâ¤«¤é¡ÖºÇ½é¤«¤é¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ëº®Íð¡£
¡ÖÌîÅÞ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÅþÄì¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢¹ñ²ñ¸åÈ¾Àï¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤¬¤É¤ó¤ÊÂÉ¼è¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³°¸ò¤Ç¤¢¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¤Ç¤¢¤ê¶µ°é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤³¤½¤¬¹ñÌ±¤ÎºÇ¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤³¤½¤¬¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢´î¤Ó¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æº£Ç¯¤ËÎ×¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼«¡¦¸ø¡¦°Ý¡¦¹ñ¤òÂ¤·¤Æ¤â3Ê¬¤Î2¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤
¡¡»²±¡Áª¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÂç³Ø´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¶µ¼ø¡¿Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£»þ´üÅª¤Ë¤âº£²ó¤Î»²±¡Áª¡¢¤½¤ì¤«¤éÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃèÄß¤ê¹ñ²ñ¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¸µ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¿À¯ÉÜÍ¿ÅÞ°Æ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Åö½éÍ½»»¤â29Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¤Àµ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Í½»»½¤Àµ¤ÏÀ¯¸¢¤ÈÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼ºÅÀ¤È²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤ÇÆþ±¡¡¦µÙ¶È¤¹¤ë¤ÈÎã¤¨¤Ð¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂçÂÎµëÎÁ¤¬6³äÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤«¤é°åÎÅÈñ¤ò¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ø¾å¸Â³Û¡Ù¤òÄê¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¬¤Ï¹ñ¤¬Á¼ÃÖ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¼«¸ÊÉéÃ´¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸¡Æ¤¤¬Æþ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¡¢ÆÃ¤Ë¤¬¤ó¤äÆñÉÂ¤Ê¤ÉÄ¹´ü¤Î¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤¬µ¯¤¤¿¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤â¡Ø¤¤¤«¤¬¤Ê¤³¤È¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ê¤¤ë¡£°ú¤¾å¤²¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÅö½é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¤ä¤Ï¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤¿¤¸¤í¤¤¤À¡£Åö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¯¤È¤ä¤Ï¤êÈ¿È¯¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÅà·ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤ËÅÞÆâ¤«¤é¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÞÆâ¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡Ë
¡ÖÅÞÆâ¤¬¥´¥¿¥´¥¿¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø½°µÄ±¡¤òÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡Ù¤ÈÉÔËþ¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÁªµó¤¬¶á¤¤¡¢ÆÃ¤Ë»²µÄ±¡¤Î²þÁª¤ËÁêÅö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÉéÃ´¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ê²þ³×¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¡£Êª²Á¹âÆ¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤À¡¢ÄÂ¾å¤²¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ØÅÞÆâ¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤À¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¡ÈÀÐÇË¹ß¤í¤·¡É¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤ËÀ¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤âº£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢ÌîÅÞ¤ÎÂ¦¡¢ÆÃ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ý¿·¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉÂÐºö¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡Ù¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡ÊµÄÀÊ¡Ë¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï°Ý¿·¤â¹ñÌ±¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¸òÂå¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤íº£¤ÏÀ¯ºö¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç ¡È´ñÌ¯¤Ê°ÂÄê´¶¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»²±¡Áª¤Þ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢½°µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¸«¤ë¤È¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ñ²ñ¸åÈ¾¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¡ÈÃèÄß¤êµÄ²ñ¡É¡¢½°µÄ±¡Í¿ÅÞ¾¯¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½»»¤ÎÀ®Î©¤Ï½°±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤Ç¤è¤¯¡¢Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤â²áÈ¾¿ô¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð½°±¡¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ²Ä·è¤Ë¤Ï3Ê¬¤Î2É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£3Ê¬¤Î2¤Ï¡¢ÂçÂÎ300¤òÄ¶¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ÎµÄÀÊ¿ô¤À¤¬¡¢º£¡¢¼«¸ø¤À¤±¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤ÏÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¡¦¸ø¡¦°Ý¡¦¹ñ¤òÂ¤·¤Æ¤â3Ê¬¤Î2¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ²ñ¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡°Æ¤¬À®Î©¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË¡°Æ¤ÎºÎ·è¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£»²±¡¤ÏÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤À¯ºö¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë