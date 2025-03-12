ËãÇÌÆ¦Éå vs ¥³¥¯»Ý¤¦¤É¤ó¡ª¿·½É¤ÇÌµÎÁ»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
À¤³¦Åª¤ÊÃæ²ÚÄ´Ì£ÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÍû¶Óµ¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£´·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥µ¥Ê¥®¿·½É ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÍû¶Óµ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ÅÞ ¤É¤Ã¤Á¤¬¥ª¥¤¤·¤¤¡ª¡©¿©Æ²¡ÁÅÁÅý¤«¡¢³×¿·¤«¡¢Î¾Êý¤«¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤ÏÍû¶Óµ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢£²·î26Æü¤è¤ê¡ÖÍû¶Óµ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ÅÞ¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íû¶Óµ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿ÅÁÅýÅªÎÁÍý¡ÖÀäÉÊËãÇÌÆ¦Éå¡×¤È¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³×¿·ÅªÎÁÍý¡Ö¥³¥¯»Ý¤¦¤É¤ó¡×¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë»î¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ê¢¨»î¿©¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
Íû¶Óµ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¡ÈÅÁÅý¡É¤È¡È³×¿·¡É¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅöÆüÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥º¤äÃêÁª²ñ¤Ê¤É¡¢Íû¶Óµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤Î¼Â»Ü¤â¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢»î¿©¤È¤È¤â¤Ë´ë²è¤â³Ú¤·¤â¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀäÉÊËãÇÌÆ¦Éå¡×¤È¡Ö¥³¥¯»Ý¤¦¤É¤ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²ÈÄí¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤ÏÍû¶Óµ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢£²·î26Æü¤è¤ê¡ÖÍû¶Óµ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ÅÞ¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íû¶Óµ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿ÅÁÅýÅªÎÁÍý¡ÖÀäÉÊËãÇÌÆ¦Éå¡×¤È¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³×¿·ÅªÎÁÍý¡Ö¥³¥¯»Ý¤¦¤É¤ó¡×¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë»î¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ê¢¨»î¿©¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅöÆüÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥º¤äÃêÁª²ñ¤Ê¤É¡¢Íû¶Óµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤Î¼Â»Ü¤â¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢»î¿©¤È¤È¤â¤Ë´ë²è¤â³Ú¤·¤â¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀäÉÊËãÇÌÆ¦Éå¡×¤È¡Ö¥³¥¯»Ý¤¦¤É¤ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²ÈÄí¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©