60ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶â¤ò65ºÐ¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢5Ç¯´Ö¡ÖÌµ¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
60～65ºÐ¤Î5Ç¯´Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³è»ñ¶â
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ººÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù½Ð³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡¢60～65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ù½Ð³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï·î³Û¤Ç14Ëü5430±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï·î³Û¤Ç1Ëü2243±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢1¥ö·îÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð³Û¤Ï15Ëü7673±ß¤Ç¤¹¡£1Ç¯Åö¤¿¤ê¤Ç¤Ï189Ëü2076±ß¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯´ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï946Ëü380±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»î»»¤ÏÊ¿¶Ñ³Û¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤«¤«¤ë»Ù½Ð³Û¤Ï¡¢À¸³è¿å½à¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»Ù½Ð³Û¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤âÂ¿¤±¤ì¤Ð¡¢5Ç¯´ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤âÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÏÀ¡¢¤½¤ÎµÕ¤âÁ³¤ê¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¤«¤éÇ¯¶â»Ùµë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¸»
ÄêÇ¯Âà¿¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç60ºÐ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·«¾å¤²¼õµë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç60ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õµë³Û¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢65ºÐ¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤ÏÂà¿¦¶â¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¶â¤Î¶â³Û¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è»ñ¶â¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤Î´ð½à¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿Ìó946Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ÎÍÌµ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂà¿¦¶â¤Î¶â³Û¤ò²ñ¼ÒÂ¦¤Ø³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âà¿¦¶â¤äÃùÃß¤Ê¤É¤ÇÀ¸³è»ñ¶â¤òÏÅ¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ½¢¿¦¤ÈºÆ¸ÛÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ½¢¿¦
ºÆ½¢¿¦¤È¤ÏÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ÆÂà¿¦¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤È¤ÏÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç½¢¿¦Àè¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¾¿¦¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÆ¸ÛÍÑ
ºÆ½¢¿¦¤ËÂÐ¤·¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤È¤Ï²ñ¼Ò¤ÎºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç°ú¤Â³¤Æ¯¤¯¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÅÙÂà¿¦¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢ºÆÅÙ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ê¤É¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦Á°¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¸å¤ËÉ¬¤º¤·¤âÄêÇ¯Âà¿¦Á°¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë
¡ü·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤»¤ë
¡ü¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë
¡ü·ò¹¯°Ý»ý¤Ë·Ò¤¬¤ë
¡üÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ¯¤¯ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸³è»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤äÂ¾¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿Í¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ¯¤¯¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü¿´¿È¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë
¡ü¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡ü¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¼«Í³»þ´Ö¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¿ÈÂÎ¤äÆ¬¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉéÃ´¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¯¤¯ºÝ¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆµëÎÁ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÄã²¼¤¬Æ¯¤¯ºÝ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¯¤¯¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è
ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎºÇÃ»¤Ï60ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤ÏÂà¿¦¶â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âà¿¦¶â¤äÃùÃß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÀ¸³è»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤Êý¤Ï¼ç¤Ë¡¢ºÆ½¢¿¦¤ÈºÆ¸ÛÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆ½¢¿¦¤ÏÅ¾¿¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñ¼Ò¤È¤ÏÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¸ÛÍÑ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÈºÆÅÙ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾Ê ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ì²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Í2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡Ê19¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー