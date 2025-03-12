»³ËÜÍ³¿¡È°Õ³°¤ÊºÍÇ½¡É¤±¤ó¶Ì¤Ç·Ú¡¹¤ÈÂçµ»¡¡¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ª¤Õ¤¶¤±¡ÖÍ³¿¤Î¥É¥ä´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥±ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬¤±¤ó¶Ì¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿¡È°Õ³°¤ÊºÍÇ½¡É¤±¤ó¶Ì¤Ç·Ú¡¹¤ÈÂçµ»¡ª¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ª¤Õ¤¶¤±¡Ö¥¥±ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ÖÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¡¢¤±¤ó¶Ì¤ÎÏÓÁ°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»³ËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤±¤ó¶Ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£3Áª¼ê¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»³ËÜ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂçµ»¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤ÏÆÀ°Õ¤²¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡É¥¥±¤Ï¶Ì¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤ÆÍ·¤Ó¤À¤·¡¢¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³¿·¯¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¡Á¤¤!!¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥±¡Ä¡×¡ÖÍ³¿¤±¤ó¶Ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡¼¡ª¥¥±¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤À¤·¤¿¥¥±¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤ë¥¥±¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍ³¿¤Î¥É¥ä´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ³¿¤¯¤ó¡¢¤¦¤Ã¤Þ!!¤Ò¤È¤ê°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¥¥±ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿¡È°Õ³°¤ÊºÍÇ½¡É¤±¤ó¶Ì¤Ç·Ú¡¹¤ÈÂçµ»¡ª¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ª¤Õ¤¶¤±¡Ö¥¥±ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ÖÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¡¢¤±¤ó¶Ì¤ÎÏÓÁ°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»³ËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤±¤ó¶Ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£3Áª¼ê¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»³ËÜ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂçµ»¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤ÏÆÀ°Õ¤²¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡É¥¥±¤Ï¶Ì¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤ÆÍ·¤Ó¤À¤·¡¢¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³¿·¯¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¡Á¤¤!!¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥±¡Ä¡×¡ÖÍ³¿¤±¤ó¶Ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡¼¡ª¥¥±¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤À¤·¤¿¥¥±¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤ë¥¥±¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍ³¿¤Î¥É¥ä´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ³¿¤¯¤ó¡¢¤¦¤Ã¤Þ!!¤Ò¤È¤ê°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¥¥±ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£