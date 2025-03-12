Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºöÈñ¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄÉ²ÃÄó°Æ¡¡2·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¡¡2024Ç¯11·î
¡¡¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï12Æü¡¢³«²ñÃæ¤Î¸©µÄ²ñ¤ËÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºöÈñ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2024Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄÉ²ÃÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©¡¿ÃÓÅÄË¿Í ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ëÆÃÊÌÂÐºö¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÍÜ·Ü¶È¼Ô¤ä¼è°ú¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä·ÑÂ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸©ÆÈ¼«¤ÎµëÉÕ¶â¤ò·×¾å¤·¤è¤¦¤È¡×
¡¡Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°¤äÈÂ½ÐÀ©¸Â¤ÇÍ¾Ê¬¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿ÇÀ¾ì¤Ø¤Î»Ù±ç¶âÌó3²¯9000Ëü±ß¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ7²¯±ßÍ¾¤ê¤òÄÉ²Ã¤Ç·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤ÆÈòÆñ½ê¤Ç»È¤¦¥Æ¥ó¥È¼°¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ä´Ê°×¥Ù¥Ã¥É¤Î¹ØÆþÈñÌó1²¯2000Ëü±ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó35²¯±ß¤Î¸º³ÛÊäÀµ¤Ç¤¹¡£¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤Î19Æü¤ËºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£