¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×ÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢Æ£°æÎ®À±¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Öµ÷Î¥´¶¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡×
GENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï3·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¤ÎÆ£°æÎ®À±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢Æ£°æÎ®À±¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤è¡©¾Ð¡×¡ÖÎÃÂÀ¤¯¤ó¤ÈÎ®À±¤¯¤ó¤Îµ÷Î¥´¶¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤è¡Á¡×¡Ö¥è¥»¤µ¤óÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤³¤ó¤ÊÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±⁉¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢Æ£°æÎ®À±¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¾Ð¡×ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¡÷ryuseifujii818¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª½Õ¤ÎÂç´¶¼Õº×2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¶¯¤¯Êú¤¹ç¤¦2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯11·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö2024.11.21¡¡12th Anniversary!¡¡ËÍ¤é¤ò»Ù¤¨¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢´¶¼Õ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ @generations_official¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö6¿Í¤ÎGENERATIONS¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ´ó¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)