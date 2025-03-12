¼óÁê½ÐÀÊ¤·½°±¡Í½»»°Ñ13Æü³«ºÅ¡¡ÎÅÍÜÈñÅà·ëÊý¿Ë¼õ¤±¡¢»²±¡¤âÍÆÇ§
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï12Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñÍý»öº©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û°ú¤¾å¤²¤òÁ´ÌÌÅà·ë¤¹¤ëÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½»»°Ñ¤ò13Æü¤Ë³«¤¯ÆüÄø¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£»²±¡¤Ç2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÃæ¡¢½°±¡¤Ç¼Áµ¿¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¡£Íý»öº©¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½°±¡¤Î°Â½»½ß¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë¡¢»²±¡¤ÎÄáÊÝÍÇ²ð¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡ËÎ¾Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢°Â½»»á¤¬³«ºÅ¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·ÄáÊÝ»á¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÍÆÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Í½»»°Æ¤Ï4Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£»²±¡¤Ç¿³µÄÃæ¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¼Â»Ü¤ËÂÐ¤·¡¢»²±¡Â¦¤«¤é¡Ö»²±¡·Ú»ë¤À¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÄáÊÝ»á¤Ï°Â½»»á¤Ë¡¢Á°Îã¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³«ºÅ¾ò·ï¤È¤·¤¿¡£