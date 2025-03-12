She¡ìll be back¡©Ž¢Ï¡çÖ½ÐÇÏŽ£¤¬¹¤²¤ëÊ£»¨¤ÊÇÈÌæ
2024Ç¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿Ï¡çÖ»á¡£Èà½÷¤Ï¹ñÀ¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§HIROYUKI OZAWA¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡È¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤¬¡¢Ãæ±ûÀ¯³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â»¿ÈÝ¤¬¸òºø¤¹¤ë·Á¤ÇÊ£»¨¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬º£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÅÞ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿Ï¡çÖ»á¡Ê57¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ºò²Æ¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐ´Ý¿Æó¡¦¸µ°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤Ë¤â°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢3°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÏ¡çÖ»á¡£¤½¤ÎÀ¯³¦Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÆâÉô¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤Î½ÐÌá¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÀáÁà¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÏ¡çÖ»á¤ò¡Ö¼¡´ü»²±¡Áª¤Ç¤ÎºÇ¶¯¤Î±þ±çÊÛ»Î¡×¡ÊÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÎ©·û¸õÊä¤ò¸å²¡¤·¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Öº£¤µ¤éÏ¡çÖ»á¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢Î©·û¤Î¼åÅÀ¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤Î¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤âÂ¿¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ï¡çÖ»á¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Î©·ûÆâÉô¤Ç¤â¡ÖÏª¹ü¤ÊÌîÅÄ¿Í»ö¡×¡Ê¼ã¼ê¡Ë¤È¤ÎÉÔËþ¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌîÅÄ»á¤Î»²±¡ÁªÀïÎ¬¤âÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆ±ÅÞ¤Ï¼¡´ü»²±¡Áª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ³èÆ°·×²è¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î²þÁª²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢Ï¡çÖ»á¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÌó128ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÅÞ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÈÏ¡çÖ¸ú²Ì¡É¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂçÉ¼ÅÄ¤ÎÅìµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈæÎãÉ¼¤Î¤«¤µ¾å¤²¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
»²±¡4´ü¤ÇŽ¢Î©·ûºÇÂç¤Î½÷À¥¹¥¿¡¼Ž£
Ï¡çÖ»á¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤Î»²±¡ÁªÅìµþÅÔÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¡£µìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î¹ÔÀ¯ºþ¿·Ã´ÅöÁê¤äÌ±¿ÊÅÞÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤ÎºÇÂç¤Î½÷À¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÍÎÏ½÷ÀµÄ°÷¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Ä¤Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ±»á¤ÏºòÇ¯¡¢4´üÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¡¢7·î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¡£Î©·û¡¢¶¦»ºÎ¾ÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Î»´ÇÔ¡£ÍîÁªÄ¾¸å¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡Öº£¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹ñÀ¯Éüµ¢¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï3·î7Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Çµ¼ÔÃÄ¤«¤éÏ¡çÖ»á¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½ÍÊÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸ÄÊÌ¤Î¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëµ¼ÔÃÄ¤«¤é¡ÖÏ¡çÖ»á¤¬ºò²Æ¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¿ä¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¬½Ð¤í¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¯¡¢É½ÌÀ¤¹¤ëÆü¤ÎÄ«¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈæÎã¶è¤ÎÉ¼¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÈæÎã¶è¤Î¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ô°ÕÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¡çÖ»áÍÊÎ©¤ËÁ°¸þ¤¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
ÈæÎãÍÊÎ©¤Ë»Ù»ýÊìÂÎ¤¬ÌÔÈ¿È¯
¤À¤¬¡¢Ï¡çÖ»á¤Î»²±¡ÈæÎãÍÊÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÆâÉô¤Ç¤âÈ¿È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÎ©·û¤Ç¤Ï¡Ö»²±¡Áª¤ÎÈæÎã¤ÏÆü¶µÁÈ¡ÊÆüËÜ¶µ¿¦°÷ÁÈ¹ç¡Ë¤ä¼«¼£Ï«¡ÊÁ´ÆüËÜ¼«¼£ÃÄÂÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ë¤Ê¤ÉÏ¢¹ç¡ÊÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤ÎµÄÀÊ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÏÈ¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÁªÂÐ´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¾å°ÌÅöÁª¤¬³Î¼Â¤ÊÏ¡çÖ»á¤¬³ä¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢¡ÖÏÈ¤¬1¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÎ©·û¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÈæÎã³ÍÆÀµÄÀÊ¤â¸º¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ï¢¹ç¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
²áµî2²ó¤Î»²±¡Áª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Î©·û¤ÎÈæÎã³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï2019Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï8µÄÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï7µÄÀÊ¤Ë¸º¤é¤·¡¢ºÇ¸å¤Î7¿ÍÌÜ¤Ë¾ðÊóÏ«Ï¢¡Ê¾ðÊó»º¶ÈÏ«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë½Ð¿È¤ÎÀÐ¶¶ÄÌ¹¨»á¤¬¤¹¤Ù¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡´ü»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ë¤ÏÏ¡çÖ»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°²ó»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¿¹Íµ»Ò¡¦¸µ»²±¡´´»öÄ¹¤¬½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤ÇÈæÎãÏÈ¤Ï¤µ¤é¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¡¢Ï¢¹ç¤ÎÁÈ¿¥Æâ¸õÊä¤ÎÊ£¿ôÍîÁª¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
Î©·û¤Ï¡¢ºò½©¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç50µÄÀÊÁý¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎãÉ¼¤ÏÂçÇÔ¤·¤¿2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7ËüÉ¼¤·¤«Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ä¼¡´ü»²±¡Áª¤Ç¤ÎÈæÎãÅêÉ¼Àè¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©·û¤ÎÄãÌÂ¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Ï¡çÖ»á¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Ï¡çÖ»á¤Î½ÐÇÏ¤ÇÈæÎãÉ¼¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ê»²±¡´´Éô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë°ìÊý¡¢ÅÞÆâ¤Ë¡Öº£¤µ¤éÏ¡çÖ»á¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉ¼¤¬·¡¤êµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤«¡×¡Ê¼ã¼êµÄ°÷¡Ë¤Èµ¿Ìä¤äÈ¿È¯¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ï¡çÖ»á½ÐÇÏ¤ò¤á¤°¤ëÎ©·ûÆâÉô¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï3·î7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÏ¡çÖ»á¤Ï¡Ë¹ñÀ¯¤Ï1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤Þ¤¢¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÈÏ¡çÖ¤µ¤ó¤À¤±¤À¤Í¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÏ¡çÖ»á¤Ï¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ç¤Î¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¶¯¤¤½÷À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤Î°õ¾Ý¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¸å¤âSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¤ÏÌÛ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬ÌÛ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢Ï¡çÖ¤Ç¤¹¤éÌÛ¤ë¤ó¤À¡Ù¡Ø¶þ¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼¡¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½÷À¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ØÅ¦¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èíõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¥ä¥¸¤â¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Âå¹Ô¤Î¡ËÄÔ¸µÀ¶Èþ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÀ¯´Æ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡ÖÏ¡çÖ¡¦ÄÔ¸µ¥³¥ó¥Ó¡×¤ÎÉü³è¤¬Î©·û¤ÎºÆÉâ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¼«¿®¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
Ìä¤ï¤ì¤ë³ÆÅÞ¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏÎÌ
À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÈÝ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¼¡´ü»²±¡Áª¤Ï¡¢³ÆÅÞÂåÉ½¤Î¡ÖÅÞ¼óÎÏ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÀï¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢¼çÍ×7ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÐÇËÌÐ¡¢ÌîÅÄÎ¾»á¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ëÎÏÉÔÂ¤Ç¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ë¡¢ÀÆÆ£Å´É×¡Ê¸øÌÀÅÞ¡ËÎ¾»á¤âÇ÷ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¶ÌÌÚ»á¤È»³ËÜÂÀÏº»á¡Ê¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ë¡×¡ÊÁªµó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤Î¡ÈÂåÉ½ÅªÊÛ»Î¡É¤â¡ÖÏ¡çÖ»á°Ê³°¤ËÌÜÎ©¤Ä¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤â¡¢Áªµó¤Ç¤Ï¡Ø°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÂÖ¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¹¤¬¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÏ¡çÖ»áÍÊÎ©¤Ï3·î24Æü¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂç²ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ï¡çÖ»á¼«¿È¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë