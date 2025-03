エコランドは、2025年1月に県のSDGs登録事業者として正式に認定されました。

エコランドは、2025年1月に県のSDGs登録事業者として正式に認定。

これに伴い、同社ではAmazon等の通信販売で購入した備品の梱包用段ボールを、ネット販売の際に再利用する取り組みを新たに導入しました。

その結果、環境負荷の軽減だけでなく、新たな梱包資材の購入コスト削減やスタッフの作業効率向上など、多面的な効果を得ています。

【背景と取り組み内容】

1. 県のSDGs登録事業者としての取り組み

同社はこれまでも、リユース・リサイクルを中心とした環境配慮型のビジネスを展開し、持続可能な社会の実現に向けて積極的に活動してきました。

こうした活動が評価され、2025年1月に県のSDGs登録事業者として認定されました。

2. 段ボール再利用で環境負荷を大幅に軽減

同社ではAmazon等の通販で購入した備品の段ボールを、そのままネット販売時の梱包資材として再利用する仕組みを構築しました。

これまでサイズが合わないなどの理由で廃棄していた段ボールが有効活用され、段ボール自体の製造・廃棄にかかる環境負荷を大幅に抑制しています。

3. コスト削減と作業効率向上を同時に実現

・新たな梱包資材の購入コスト削減

再利用可能な段ボールを積極的に使用することで、これまで必要だった段ボールの購入量が減少。

資材費を抑えることに成功しました。

【スタッフの作業時間短縮】

再利用に適したサイズの段ボールを用意するため、従来のように切ったり貼ったりする作業が不要となり、梱包作業の効率が向上。

浮いた時間をコア業務や接客・顧客サポートに割り当てることができるようになりました。

