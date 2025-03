2025年に記念すべき40周年を迎えるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2025年サンリオキャラクター大賞」を開催!

企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ37組(予定)がエントリーする「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催されます☆

2025年サンリオキャラクター大賞

スケジュール:

2025年サンリオキャラクター大賞投票期間:2025年4月10日(木)11時〜5月25日(日)初回速報:(1〜10位) 4月15日(火) 13時「Sanrio+」限定発表(1〜20位) 4月25日(金) 12時ごろ中間発表:(1〜20位) 5月13日(火)13時※投票サイト上で「Sanrio+」IDでログインすると全順位(1〜90位)を見ることができます結果発表(1〜90位):6月29日(日)※「SANRIO FES 2025」にて発表。詳細は後日公開予定※各発表時間については変更の可能性があります。参加キャラクター:90キャラクター2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門投票期間2025年4月10日(木)11時〜5月25日(日)※WEB投票のみ中間発表(1〜3位) 5月13日(火)13時結果発表 6月29日(日)※「SANRIO FES 2025」にて発表。詳細は後日公開予定参加キャラクター:37組(予定)

投票方法:「サンリオキャラクター大賞」は、無料でどなたでも投票できます。※各投票方法の詳細は後日発表されます

WEB投票サンリオショップ投票(お買い物をしてWEB投票)※サンリオショップでの投票方法が2025年より新しくなります。詳細はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=Mu7zedNXRFM※2025年より店頭什器での投票(チップde投票)は実施されませんサンリオオンラインショップ本店で投票4いちご新聞投票5月号(4月10日(木)発売)、6月号(5月10日(土)発売)についているサンリオキャラクター大賞投票カードを使用して投票できます。(コピー不可)【「Sanrio+」会員限定】スマイル投票(ショップ投票・WEB投票)【「Sanrio+」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票)【「Sanrio+」会員限定】ジャ〜ンプッ!アップゲーム チケット投票(WEB投票)【「Sanrio+」会員限定】ハートあつめ ステージ特典チケット投票(WEB投票)【「Sanrio+」会員限定】「なかよしキャラさがし」で投票(WEB投票)サンリオ以外での投票

詳細URL: https://www.sanrio.co.jp/news/etc/mx-ranking2025-20250312/

投票サイトURL:https://ranking.sanrio.co.jp

※投票サイトでの投票は、4月10日(木)11時より可能です

「Sanrio+」とは:サンリオグループ共通の会員サービスです。サンリオショップ・サンリオオンラインショップ・サンリオピューロランド・ハーモニーランドなどでためたスマイル(ポイント)を使ってギフトに交換したり、限定サービスが楽しめます。

詳細URL:https://www.sanrio.co.jp/sanrioplus/

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント「サンリオキャラクター大賞」

2025年ぶエントリーする90キャラクターは、3月12日から「サンリオキャラクター大賞」公式Xアカウントで毎日発表されます。

また、「2025年サンリオキャラクター大賞」投票期間中、応援イベントとしてキャラクター担当デザイナーによるサイン会や、ライブキャラクターのグリーティングイベントが実施される予定です。

サンリオキャラクター大賞はファンからの応援で40周年を迎えます

1986年にサンリオの機関紙「月刊いちご新聞」でスタートした「サンリオキャラクター大賞」

それ以来、多くのファンに支えられながら、はがき投票・店頭投票からWEB投票へと進化し、日本国内にとどまらず、世界中のファンが参加できるイベントへと成長しました。

2024年には投票総数が5,700万票を超え、過去最多を記録。

ファンの皆様の熱い応援が、このイベントの大きな原動力となっています。

そして2025年、サンリオキャラクター大賞は40周年という節目の年を迎えます。

この先の未来も、ファンの皆様とともにさらに大きく「ジャ〜ンプッ!」し、サンリオから世界中に笑顔と幸せの輪を広げていきます。

2025年のテーマは『キミと未来へ ジャ〜ンプッ!』

2025年のテーマは『キミと未来へ ジャ〜ンプッ!』

このテーマには、40周年という節目の年を迎えたサンリオキャラクター大賞がこの先の未来も、ファンの皆様とともにさらに大きく「ジャ〜ンプッ!」し、サンリオから世界中に笑顔と幸せの輪を広げていきたいという思いが込められています。

キャラクターたちが未来へ向かって力強くジャンプする姿を描き、前向きでエネルギッシュなデザインに仕上げられたキービジュアルにも注目です。

40周年を記念してロゴも刷新

サンリオキャラクター大賞の40周年という節目の年に合わせて、ロゴデザインを刷新。

新ロゴではサンリオキャラクター大賞ならではのワクワク感やドキドキ感が表現されています。

エントリー90キャラクターを公式Xで毎日発表

発表期間:2025年3月12日(水)〜4月2日(水)

「サンリオキャラクター大賞」公式X(@sanrio_ranking):https://x.com/sanrio_ranking

サンリオキャラクター大賞公式Xにて、2025年にエントリーする90キャラクターを毎日発表。

また、4月3日には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧が公開されます。

エントリー常連キャラクターや久しぶりにエントリーする“復活”キャラクターなど様々なキャラクターが登場予定です。

「SANRIO FES 2025」開催決定

開催日:2025年6月28日(土)・6月29日(日)

※2025年サンリオキャラクター大賞 結果発表イベントは、6月29日(日)に開催されます

会場:パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D

2024年、会場約8,000人・オンライン配信約140万人のファンが熱狂した「SANRIO FES」

2025年は、初の2日間で開催が決定しました!

「2025年サンリオキャラクター大賞」の結果発表などで構成される「SANRIO FES」は、会場とオンライン配信で開催される予定です。

会場で参加するためのチケットは、「Sanrio+」から抽選申し込み可能。

そのほか、イベントの内容やチケットに関する詳細は後日発表されます。

キャラクター担当デザイナーサイン会/グリーティングイベント(第1弾)

第1弾開催分の事前抽選申し込み期間:2025年3月12日(水)〜3月21日(金)

※先着順ではありません

投票期間中、応援イベントとして、各キャラクターの「担当デザイナーサイン会」と、ライブキャラクターと一緒に写真撮影ができる「キャラクターグリーティング」を全国で実施。

第1弾は4月12日から順次開催されます。

どちらも「Sanrio+」上でスマイルを使用して事前抽選に申し込み当選した方のみ参加可能。

「担当デザイナーサイン会」は、当日抽選に当選した方も参加できます。

「担当デザイナーサイン会」に参加しされた方には3枚、 「キャラクターグリーティング」に参加した方には2枚、投票用カードをお渡し。

投票カードのQRコードから投票サイトにて1枚につき1回応援したいキャラクターに投票できます。

※イベントは中止になる場合もあります

※第2弾については、4月中旬にサンリオ公式ホームページにて発表されます

ハーモニーランド「サンリオキャラクター大賞」開催記念グリーティングイベント

ハーモニーランド公式ホームページ: https://www.harmonyland.jp/

「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、「サンリオキャラクター大賞応援グリーティング」を実施。

キャラクターたちと握手をして、応援の気持ちを伝えることができます。

詳細はハーモニーランド公式ホームページにて発表予定です。

2025年に記念すべき40周年を迎えるサンリオキャラクターの人気投票イベント。

2025年4月10日より投票が開始される「2025年サンリオキャラクター大賞」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO 著作 株式会社サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 投票企画40周年のテーマは『キミと未来へ ジャ〜ンプッ!』!2025年サンリオキャラクター大賞 appeared first on Dtimes.