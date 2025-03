°å»Õ¤Î¿ÇÎÅÆÃÀ­¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ ¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¡ª¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡ÖCareNet Profile¡×

ケアネットは、医薬品情報提供の課題を解決するため、医師の診療タイプやソーシャルスタイルに応じてパーソナライズされた情報を提供する新サービス「CareNet Profile」を開始しました。

ケアネットは、医薬品情報提供の課題を解決するため、医師の診療タイプやソーシャルスタイルに応じてパーソナライズされた情報を提供する新サービス「CareNet Profile」を開始。

医師のネット利用が広がる一方で、情報の氾濫という問題も生じています。

ケアネットは、多忙な医師に対し、自分の専門性や関心によりフィットした情報を提供すべく配信技術を改良してきました。

「CareNet Profile」は、同社医師会員の行動特性をプロファイル化し、最適化された医薬品情報を効率的に提供することで、忙しい医師の情報収集ニーズに応え、製薬企業と医師とのより良いコミュニケーションを支援します。

■ケアネット独自の4つの医師プロファイル

行動特性データの解析結果に基づき、医師を4つのプロファイルに分類しました。

その4分類はマーケティングで活用されるイノベーター理論やソーシャルタイプに準じた特性が見いだされ、分類精度は92.1%となっています。

医師の特性を事前に把握することで、医師が必要とする医薬品情報を、それぞれの診療意向の特徴に応じた適切な方法で提供することが可能になり、医師の情報収集支援につながります。

■CareNet Profileによる課題解決

製薬企業は各医師に合わせたOne to Oneマーケティングに力を注いでいるものの、幅広く医師のプロファイル情報を入手・分析し、個別化アプローチを行うことは技術面・コスト面で負荷が大きい状況にありました。

ケアネットは医師と製薬企業をつなぐITソリューションである「MRPlus(R)」に「CareNet Profile」を備えることで、各医師が求める情報の形式や医薬品に対する理解を深めやすくするために、セグメント毎にカスタマイズした情報提供を実現します。

「CareNet Profile」により最適化された情報提供スタイルは、忙しい医師の情報収集ニーズに応え、製薬企業と医師とのより良いコミュニケーションを支援します。

