°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢½÷À¤ÎÀ¸³è²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖITOCHU Femtech Junction¡ª¡×¤ò³«ºÅ¡¢À¸Íý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²èÅ¸¤â¼Â»Ü
°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö½÷ÀÆÃÍ¤ÎÀ¸³è²ÝÂê¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖITOCHU Femtech Junction¡ª¡×¤ò¡¢ 3·î8Æü¤«¤é5·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢ITOCHU SDGs STUDIO¡Ê¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£3·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÇØ·Ê¤äÆ±¼Ò¤Î¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÀ¸Íý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²èÅ¸¡ÖPeriod museum¡ÝÀ¸Íý¤È¼Ò²ñ¤Î¸òº¹Å¸¡Ý¡×¤ÎÀè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤òÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÃì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö ÂåÉ½¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CAO¤Î¾®ÎÓÊ¸É§»á¤¬°§»¢¡£¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¼þ°Ï¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤äÇ¥³è¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ØITOCHU Femtech Junction¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¡ÖITOCHU Femtech Junction¡ª¡×¤Î³«ºÅÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬½÷À¤ÎÀ¸³è²ÝÂê¤ò¡Ø¼«Ê¬¤´¤È²½¡Ù¤·¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ± Âè8¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸Å²ì¹°»Ò»á¤¬¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤È¿·µ¬»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Î3¥õ·î´Ö¡¢Ç¥³è¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Økegg¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Økegg¡Ù¤Ï¡¢1Æü2Ê¬¤ÎÂ¬Äê¤Ç¡¢ðô´ÉÇ´±Õ¤Î¾õÂÖ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÇÓÍñÆü¤äÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤´ü´Ö¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò½÷À¼Ò°÷¤ª¤è¤ÓÃËÀ¼Ò°÷¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¡Økegg¡Ù¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿®ÍêÀ¡¦µ¡Ç½À¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢Ç¥³è¤ò»Ï¤á¤ë¾å¤Ç¡Økegg¡Ù¤¬Í¿¤¨¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÀ½ÉÊÊØ±×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°å»Õ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÈÎÇä¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¤Î·ë²Ì¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°é»ù¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤¬ÃË½÷3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢°é»ù¤ä²È»ö¤ÎÉéÃ´¤Î¼çÂÎ¤Ï¡¢Ì¤¤À¤Ë½÷À¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿°é»ùÎÎ°è¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡×¤È¡¢º£¸åÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°é»ù»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°é»ùÈÇ¡Ø¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢°é»ùÀ¤Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢°é»ùÀ¤Âå¤ÎÆ¯¤¯ÃËÀ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤âÌÜ»Ø¤¹¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¸ú²ÌÂ¬Äê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï´ë¶È¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁá´ü¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤ò²ñ¾ì¤Ë¾·¤¡¢¡ÖËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡Ø½÷À³èÌö¡Ù¡Áº£¤Î¼Ò²ñ¤Ë»×¤¦¤³¤È¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼ëú·ô ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎÄ»³¤ÃÒ³¨»á¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¥ê¥µ¡¼¥Á ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îµ×ÌîÉèÌé»á¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö ¼¹¹ÔÌò°÷ Ë¡Ì³Éô°ÂÁ´ÊÝ¾ãËÇ°×´ÉÍý¼¼Ä¹¤Î»ûÆâ¹á¿¥»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬ÃË½÷3000¿Í¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À³èÌö¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½÷À³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤â¾Ò²ð¤·¡¢½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¤·¤¿¿Í»ö¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤È¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ITOCHU SDGs STUDIOÆâ¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¸Íý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²èÅ¸¡ÖPeriod museum¡ÝÀ¸Íý¤È¼Ò²ñ¤Î¸òº¹Å¸¡Ý¡×¤ÎÀè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡ÖÀ¸Íý¤È¿¦¾ì¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¼Ò°÷¤¬À¸ÍýÄËÂÎ¸³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥Î¥¤¥É¡×¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯ÂçÊÑ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡ÖÀ¸ÍýÄË¤È¤Ï¤¿¤é¤¯¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤òÅê±Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀéº¹ËüÊÌ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«Í³¤Ê´¶ÁÛ¤äÁÛ¤¤¤ò¥Ý¥¹¥È¥¤¥Ã¥È¤ÇÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸Íý¤ÈÎò»Ë¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊâ¤ß¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤äÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°ìÄ¾Àþ¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ÎÎ¢¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤ä²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¡¢½ÐÍè»ö¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÀ¸Íý¤È¸ÀÍÕ¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤¿¡£À¸Íý¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ä¿É¤µ¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£ÊÉÌÌ¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤òÅ½¤Ã¤ÆÀ¸Íý¤ÎÄË¤ß¤ä¿É¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÀ¸ÍýÄËÊ¸³Ø¡×¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¶¦´¶¤ÈÍý²ò¤òÀ¸¤à»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸Íý¤È¥¦¥ï¥µ¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÎ®¤ì¤ë¡ÖÀ¸Íý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¦¥ï¥µ¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£À¸Íý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤ËÊ¹¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾õ¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åú¤¨¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸Íý¤È³Ø¹»¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬±£¤ì¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Íý¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤È¡¢Ì¤Íè¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÀ¸Íý¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼ÂÂÖ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË¬¤ì¤ëÂÎÄ´¤ÎÇÈ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¿Þ¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÀ¸Íý¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¸Íý¤Èº£¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬ÃË½÷3000¿Í¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£À¸Íý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ¯¤«¤ÈÀ¸Íý¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¡ÖÀ¸Íý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡×¡ÖÀ¸Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡©ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÀ¸Íý¤ËÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×3000¿Í¤ÎÅú¤¨¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊºÇ¿·¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÆÃÍ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÈFemtech¡Êfemale+technology¡Ë¡É¡£Ã¯¤«¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÈÁÛ¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¡¢¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÀ±¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÜÀ¸Ãã¡¦ÍÜÀ¸¥¹¡¼¥×¤ÎÌµÎÁ»î°û¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖKIDS PARK¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×Ï¢Æ°»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢»ºÁ°»º¸å¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë´ò¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¡ÖITOCHU Femtech Junction¡ª¡×³µÍ×¡Ï
¼çºÅ¡§°ËÆ£Ãé¾¦»ö
¸å±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
³«ºÅ´ü´Ö¡§Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ITOCHU SDGs STUDIO
¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2¡Ý3¡Ý1 Itochu Garden B1F¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á18:00
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡Ê¢¨·îÍËÆü¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¡¢Íâ±Ä¶ÈÆü¤¬µÙ´Û¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë´ë²èÅ¸¡ÖPeriod museum¡ÝÀ¸Íý¤È¼Ò²ñ¤Î¸òº¹Å¸¡Ý¡×
¡Ê2¡Ë¡ÖÀ±¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢ÍÜÀ¸Ãã¡¦ÍÜÀ¸¥¹¡¼¥×ÌµÎÁ»î°û
¡Ê3¡Ë¡ÖKIDS PARK¡ß¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×Ï¢Æ°¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ
°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡áhttps://www.itochu.co.jp/ja/
ITOCHU Femtech Junction¡ª¡áhttps://www.itochu.co.jp/ja/corporatebranding/sdgs/20250307.html