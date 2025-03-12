¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥»¥¥å¥¢¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ ÁÈ¤ß¹þ¤ß»Ô¾ì¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¡ªMontaVista¡ÖCGX 5.0¡×
MontaVista¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ßÀ½ÉÊ¤äIoTÀ½ÉÊ¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤CGX 5.0 ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MontaVista¡ÖCGX 5.0¡×
MontaVista¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ßÀ½ÉÊ¤äIoTÀ½ÉÊ¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤CGX 5.0 ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£
¥µ¥ó¥Î¥¼¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢2025Ç¯3·î5Æü - À¤³¦Ãæ¤ÇÄ¹´ü¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¾¦ÍÑÁÈ¤ß¹þ¤ßLinux ¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëMontaVista(R) Software, LLC( https://www.mvista.com/ )¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MontaVista¤Ç¤Ï²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¨¥Ã¥¸ ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢MVEdge¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¡Ç½¤Ï³«È¯¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ´°Î»¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÆ±¼Ò¤Î¼çÎÏÁÈ¤ß¹þ¤ßLinuxÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëCGX¤ËSecure-by-Default ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç½Ð²Ù¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
CGX 5.0¤Ï¡¢Yocto Project 5.0 LTS ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈLinux ¥«¡¼¥Í¥ë 6.6 LTS¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CGX¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¼éÀ¤¬¼ç¤ÊÍ×·ï¤È¤Ê¤ëÄÌ¿®¶È³¦¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÎÉý¹¤¤ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡¢CGX¤Ï¡¢Ä¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê·øÏ´À¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÇÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÄ¹´ü¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤Ë¥Ï¡¼¥É ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤áLinux¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦MontaVista¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢26Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº£Æü¤Ç¤âÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CGX 5.0¤ÈSecure-by-Default ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Àß·×¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´ûÀ®¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥àµ¡Ç½¤È¥³¥¢ ¥·¥¹¥Æ¥àµ¡Ç½¤Î¹½À®¤òÀßÄê¤·¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥¢ ¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏºÇ½é¤«¤é°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¾å¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥Ý¡¼¥È¤Î¥¯¥í¡¼¥º¡¢Å¬ÀÚ¡¦°ÂÁ´¤Ê°Å¹æ²½¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¤ÎÍøÍÑ³ÎÇ§¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥×¥í¥È¥³¥ëÀßÄê¤Î»öÁ°¹½À®¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü Êñ³çÅª¤ÊCVE¤ª¤è¤ÓSBOM´ÉÍý¡§¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢MontaVista¤¬À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëCVE´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥È¥ê¥¢¡¼¥¸ ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ë¡¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëSBOMºîÀ®ÍÑ¤ÎSPDXÉ¸½à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CGX¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎCVE¥¹¥¥ã¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀ°¹çÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÌµÀþ¤Ë¤è¤ë¹¹¿·ÇÛ¿®¡§¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢NSA¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Â¹ÔÃæ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÌµÀþ¤Ç¹¹¿·¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ëTUF¹¹¿·¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤¬¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿¯Æþ¸¡ÃÎ¡§¼Â¹Ô»þ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É/¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É ¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò½èÍý¤¹¤ëSuricata IDS¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¿¯Æþ¤Î²ÄÇ½À¤ò»öÁ°¤ËÊáÂª¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ã¥¸ ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤ ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥× ¥Ñ¥±¥Ã¥È ¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó(DPI)¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤ÆÀÈ¼å¤Ê¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü RESTCONF/NETCONF ¹½À®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡§¤ªµÒÍÍ¤¬À½ÉÊÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´û¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÉ¸½à¹½À®µ¡Ç½¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹½À®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢CGXÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤½¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬´û¤ËÍøÍÑ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸API¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÇ§¾Ú¥µ¥Ý¡¼¥È¡§MontaVista¤ÎMVSecure¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EU ¥µ¥¤¥Ð¡¼ ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Ë¡¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ ¥È¥é¥¹¥È ¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¤ÈÉ¸½à¤Ø¤Î½àµò¤ò¤ªµÒÍÍ¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SELinux¡¢TPMÍ¸ú²½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥¢ ¥Ö¡¼¥È¤Î¹½À®¤Ê¤É¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Î¹½ÃÛ¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü AIÅý¹ç¡§CGX 5.0¤Ï¡¢FPGA¤äGPU/TPUÂÐ±þSOC¤òÈ÷¤¨¤¿Éý¹¤¤AIÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Secure-by-Default ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¸ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½èÍý¡¢°åÎÅ¤Î¥ª¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¿ÇÃÇ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥Ã¥¸¿äÏÀ¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿AI ¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCGX¤Î½àÈ÷¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖCGX¤Î¤³¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸ÇÍ¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤Î¶¯ÎÏ¤Ç¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SBOM¤ª¤è¤ÓCVE´ÉÍý¤ÈÌµÀþ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÉ¸½à¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢´ûÃÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¹âÂ®¤Ê³«»ÏÅÀ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥»¥¥å¥¢¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ ÁÈ¤ß¹þ¤ß»Ô¾ì¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¡ªMontaVista¡ÖCGX 5.0¡× appeared first on Dtimes.