イコンは2025年年3月18日(火)、「京都四条酒場 神聖」を移転リニューアルオープンします。

「京都四条酒場 神聖」移転リニューアルオープン

所在地 : 京都府京都市下京区綾小路通富小路東入塩屋町65

アクセス : 阪急京都本線烏丸駅徒歩約4分/阪急京都本線京都河原町駅徒歩4分

営業時間 : 【月〜金・祝前日】

ディナー:16:00〜23:30(LO,23:00)

【土日・祝日】

ディナー:14:00〜23:40(LO,23:00)

平均価格帯: 4,500円〜5,000円

イコンは2025年年3月18日(火)、「京都四条酒場 神聖」を移転リニューアルオープン。

■日本酒との相性抜群の地鶏丹波黒鶏料理!店舗限定の「神聖」純米大吟醸も

「京都四条酒場 神聖」は、京都伏見に1677年創業の酒蔵「山本本家」の日本酒をフルラインナップ!伏見七名水の1つ「白菊水」で生まれた日本酒「神聖」は世界文化遺産でもある和食をはじめとして、さまざまな食事のワンシーンと一緒に楽しんでいただくお酒として、300年以上にわたり発展してきました。

日本酒との相性を考え、京都の食材を使った料理を提供します。

店舗は、京都河原町駅から徒歩4分の京都市の中心地に位置している2階建ての築100年以上の町家を改装。

日本酒好きの女性や国内外から訪れる観光客がターゲットです。

■「京都四条酒場 神聖」3つのおすすめポイント

1. 京都・伏見の1677年創業の有名酒蔵「山本本家」の日本酒「神聖」とコラボ

→「神聖」をテーマにした初の日本酒酒場

2. 「神聖」「松の翠」など佐々木酒造の日本酒約20種

→店舗限定「神聖」純米大吟醸のほか、3種の飲み比べセットも

3. 地鶏丹波黒鶏や湯葉など“京食材”を使ったメニュー

→地鶏丹波黒鶏5種類の部位と10時間以上煮込んだ鶏ガラベースの白湯鍋が一緒に楽しめる焼きしゃぶしゃぶが看板

地鶏丹波黒鶏の焼きしゃぶ

■メニュー

看板メニューは、10時間以上鶏ガラを煮込んだ地鶏白湯鍋と地鶏丹波黒鶏5種類の部位を焼いてお召し上がり頂ける、焼き鳥とお鍋を同時に楽しめる「地鶏丹波黒鶏焼きしゃぶ」(1,529円)です。

高知県宿毛港から仲買を通さず直接仕入れた新鮮な海鮮の「御造り5点盛り」(2,759円)、「京風湯葉ピザ」(869円)「煮穴子湯葉巻き」(759円)など約80種類のフードを用意。

日本酒は、同店限定の「神聖」純米大吟醸(各869円)や、フルーティーな味わいの「松の翠」(869円)などをラインナップ。

一度に3つの日本酒を飲み比べられる「利き酒セット」(979円〜)もそろえています。

■3月18日(火)〜4月3日(木)までオープニングフェア開催

グランドオープンを記念して山本本家日本酒「神聖」「松の翠」他18種類各種を全品30%オフで提供します。

山本本家日本酒「神聖」フルラインナップ

同店限定酒「京都四条酒場 神聖 純米大吟醸」

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京都伏見の酒蔵 「山本本家」と和食居酒屋がコラボ!「京都四条酒場 神聖」移転リニューアルオープン appeared first on Dtimes.