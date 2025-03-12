¡ÚÄ¹À¥ÃÒÌé¡Û¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Æ¬¤è¤êÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×Ï·´ã¶À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKode Talkers¡×¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤Ç¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï·´ã¶À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄ¹À¥ÃÒÌé¡Û¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Æ¬¤è¤êÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×Ï·´ã¶À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÊó¹ð
Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥á¥¿¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î´ã¶À»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Æ¬¤è¤êÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤È°ì¸À¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#Ï·´ã¶À¡×¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÉ½¸½¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô190Ëü¿ÍÄ¶¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä²»³Ú¡¢Äà¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û